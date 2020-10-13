В субботу, 10 октября, Лукашенко провел встречу в СИЗО КГБ Белоруссии, где 4,5 часа общался с фигурантами уголовных дел, заведенных в период президентской кампании.
«Сделка с оппозицией, но сделка с позиции сильного: царь-батюшка приехал, решил стрельцов некоторых помиловать в зависимости от того, как они сами проявят инициативу. Но, безусловно, эта сделка достаточно хитрая в том смысле, что она призвана не просто заключить соглашение с определенными сидельцами в тюрьме, но также и расколоть протестное движение», — рассказал эксперт.
По его словам, реакция на визит Лукашенко в СИЗО была очень разной — от того, что на этих людей надавили, до того, что эти люди — предатели, потому что пошли на соглашение.
«Но, конечно, подробности некоторые выглядели чрезвычайно унизительными, когда так по-барски Лукашенко отправил двоих сидельцев в баню. Была информация, якобы они пожаловались, что не были долго в бане, и он с царского плеча решил устроить им баньку. Выглядит это чрезвычайно отвратительно, честно говоря»,- считает Богдан Безпалько.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Протесты в Белоруссии продолжаются, митингующие считают итоги выборов сфальсифицированными в пользу Лукашенко. Его легитимность не признают страны Евросоюза.