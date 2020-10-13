Президент Белоруссии Александр Лукашенко совершил сделку с оппозицией, но с позиции сильного. Об этом в интервю изданию Украина.ру рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, эксперт по Белоруссии и Украине Богдан Безпалько

Богдан Безпалько: Визит Лукашенко в СИЗО говорит о готовности к сделке с оппозицией, но с позиции сильного © РИА Новости, Нина Зотина

«Сделка с оппозицией, но сделка с позиции сильного: царь-батюшка приехал, решил стрельцов некоторых помиловать в зависимости от того, как они сами проявят инициативу. Но, безусловно, эта сделка достаточно хитрая в том смысле, что она призвана не просто заключить соглашение с определенными сидельцами в тюрьме, но также и расколоть протестное движение», — рассказал эксперт.

По его словам, реакция на визит Лукашенко в СИЗО была очень разной — от того, что на этих людей надавили, до того, что эти люди — предатели, потому что пошли на соглашение.

«Но, конечно, подробности некоторые выглядели чрезвычайно унизительными, когда так по-барски Лукашенко отправил двоих сидельцев в баню. Была информация, якобы они пожаловались, что не были долго в бане, и он с царского плеча решил устроить им баньку. Выглядит это чрезвычайно отвратительно, честно говоря»,- считает Богдан Безпалько.

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Протесты в Белоруссии продолжаются, митингующие считают итоги выборов сфальсифицированными в пользу Лукашенко. Его легитимность не признают страны Евросоюза.