«Россия, к сожалению, никак не может активно участвовать в этом в силу удаленности, с одной стороны, а с другой — в силу отсутствия полномочий», — констатировал он.
Лепехин отмечает, что Китай ведет полную экономическую экспансию в отношении Киргизии.
Российского бизнеса там нет, а вот китайских предприятий в стране уже 400 штук и еще 1890 совместных киргизско-китайских, добавил он.
«Думаю, что Китай так или иначе попытается там участвовать (в политическом кризисе в Киргирзии — ред.)», — подчеркнул эксперт.
Он уточнил, что китайский бизнес связан в основном с южанами из клана президента Жээнбекова.
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Политический кризис в Киргизии начался 5 октября после выборов в республиканский парламент.
Из участвовавших в голосовании 16 партий в Жогорку Кенеш прошли только четыре пропрезидентских, что вызвало недовольство всех остальных.
Начались массовые беспорядки, в результате которых были захвачены правительственные здания и из мест заключения и содержания под стражей были освобождены оппозиционные политики.
Правительство страны ушло в отставку в полном составе, президент Сооронбай Жээнбеков ушел в подполье, силовики были деморализованы и дезорганизованы.
Парламент раскололся на две фракции, ни одна из которых не могла набрать нужного количества депутатов для принятия решений.
Банки оперативно изъяли всю наличность из банкоматов, Нацбанк страны остановил все переводы за границу в системе SWIFT, чтобы не допустить вывода средств из страны.
Начались рейдерские захваты как предприятий, так и госорганов. Так, Генпрокуратуру захватил Саймык Жапыкеев, объявивший себя «народным прокурором».
Был захвачен, разграблен и подожжен второй по величине золотой прииск страны Джеруй, а также единственный в Киргизии завод по переработке золота.
Рейдеры также захватывали угледобывающие шахты и медные рудники.