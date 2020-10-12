Киргизия интересна и для России, и для Китая, однако бизнес КНР представлен там шире, рассказал генеральный директор института ЕАЭС Владимир Лепехин в интервью изданию Украина.ру, опубликованном 8 октября

«Россия, к сожалению, никак не может активно участвовать в этом в силу удаленности, с одной стороны, а с другой — в силу отсутствия полномочий», — констатировал он.

Лепехин отмечает, что Китай ведет полную экономическую экспансию в отношении Киргизии.

Российского бизнеса там нет, а вот китайских предприятий в стране уже 400 штук и еще 1890 совместных киргизско-китайских, добавил он.

«Думаю, что Китай так или иначе попытается там участвовать (в политическом кризисе в Киргирзии — ред.)», — подчеркнул эксперт.

Эксперт объяснил, почему Атамбаев был уникальным президентом Киргизии

Полную версию интервью читайте здесь.

Политический кризис в Киргизии начался 5 октября после выборов в республиканский парламент.

Из участвовавших в голосовании 16 партий в Жогорку Кенеш прошли только четыре пропрезидентских, что вызвало недовольство всех остальных.

Начались массовые беспорядки, в результате которых были захвачены правительственные здания и из мест заключения и содержания под стражей были освобождены оппозиционные политики.

Правительство страны ушло в отставку в полном составе, президент Сооронбай Жээнбеков ушел в подполье, силовики были деморализованы и дезорганизованы.

Пропадающий президент, неопределившийся премьер. Что происходит в Киргизии © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Банки оперативно изъяли всю наличность из банкоматов, Нацбанк страны остановил все переводы за границу в системе SWIFT, чтобы не допустить вывода средств из страны.

Начались рейдерские захваты как предприятий, так и госорганов. Так, Генпрокуратуру захватил Саймык Жапыкеев, объявивший себя «народным прокурором».

Был захвачен, разграблен и подожжен второй по величине золотой прииск страны Джеруй, а также единственный в Киргизии завод по переработке золота.

Рейдеры также захватывали угледобывающие шахты и медные рудники.