В результате внутриполитического кризиса появились основания для раскола Киргизии на два государства, считает генеральный директор института ЕАЭС Владимир Лепехин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

В Бишкеке 5 октября вспыхнули массовые протесты сторонников партий, проигравших парламентские выборы. Протестующие захватили здание парламента, выпустили из изолятора бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, экс-премьера Сапара Исакова и других политиков. Центризбирком Киргизии объявил результаты выборов недействительными.

- Владимир Анатольевич, угрожает ли нынешний политический кризис в Киргизии стабильности всего среднеазиатского региона и какие риски он несет для России?

— Безусловно, угрожает. В Бишкеке многие видят новый майдан и не более того. С моей точки зрения, там существует несколько уровней, причем майдан с какими-то демократическими лозунгами и влиянием Запада не главный. Главное событие заключается в бунте северян против южан по результатам выборов, который, конечно, используют прозападные силы.

Новый «железный Феликс» или «киргизский Аваков»? В Киргизии появился сильный лидер © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Будет нарастать китайское влияние и в Узбекистане, и в Казахстане.

- Почему так обострились отношения между северянами и южанами?

— Это прогнозировалось. Алмазбек Атамбаев — уникальный президент, который на своем посту не занимался стяжательством, не тащил одеяло на себя, добровольно, что нехарактерно для постсоветского пространства, ушел со своего поста. Учитывая, что он как северянин передал власть южанину, очевидно, существовал некий компромисс между двумя кланами, но Жээнебеков эти договоренности, судя по всему, нарушил. То есть начал проводить акцентированную кадровую политику, что все посты в государстве должны занять южане и люди подконтрольные ему.

На выборах был использован президентский административный ресурс. В парламент были избраны четыре партии, не просто пропрезидентские, а проюжные. Если бы в парламент прошла хотя бы одна значимая партия северян, то на фальсификацию выборов никто не обратил внимание, никакого майдана бы не было.

Надо понимать, что сейчас обнажается противостояние России и Китая — двух главных стратегических партнеров Кыргызстана. В совокупности 90% товарооборота обеспечивают эти две страны. Но Китай ведет полную экономическую экспансию в отношении Кыргызстана, поэтому сложилось два принципиально разных экономических сектора.

Один сектор связан с самым крупным рынком в Азии «Дордой» (вещевой рынок площадью 100 гектаров в пригороде Бишкека), с торговыми центрами, таможней и теневыми схемами, это Китай, это юг и бандиты, которые полезли в парламент.

А Россия финансируют сельское хозяйство, энергетику, выдает кредиты, то есть это созидательный сектор. Россия принимает людей, которые владеют русским языком и занимают более квалифицированные ниши на рынке труда по сравнению с таджиками и узбеками. Поэтому сейчас мы можем говорить о двух Киргизиях.

- Если я вас правильно понял, то Киргизии угрожает гражданская война. Как Россия должна повести себя в этой ситуации?

— Россия, к сожалению, никак не может активно участвовать в этом в силу удаленности, с одной стороны, а с другой — в силу отсутствия полномочий. То есть Кыргызстан — член ОДКБ, но ОДКБ — это не военная организация для согласования геополитических интересов. Россия будет призывать к мирному процессу, но ее возможности ограничены.

События непредсказуемы. То, что сейчас северяне начинают доминировать в Бишкеке, только подстегнет южан. Конечно, это все будет угрожать китайскому бизнесу, потому что российского бизнеса там практически нет, а вот китайских предприятий уже 400 штук и еще 1890 совместных киргизско-китайских.

Андрей Грозин: Россия совершит ошибку, если поддержит одну из сторон конфликта в Киргизии © РИА Новости, Александр Натрускин

Никто не захочет влезать во внутрикиргизские разборки, ни Россия, ни Казахстан, ни Узбекистан, а для Таджикистана это вообще характерно какими-то внутренними потрясениями. Поэтому сейчас мы видим начало подрыва стабильности в Центральной Азии.

- Какие еще внешние игроки могут быть заинтересованы в дестабилизации ситуации в регионе?

— Вы совершенно правы, безусловно, есть третий игрок. Тот же Атамбаев всегда был ориентирован на Турцию, на тюркскую линию. Главный геополитический игрок, который подрывает стабильность евразийского пространства, — это Великобритания совместно с американскими демократами.

Учитывая, что главное событие года — выборы в Соединенных Штатах, против победы Трампа был применен целый набор средств, начиная с импичмента, падения мировых цен на нефть, пандемии ковида, которая носит исключительно политический характер, и движения BLM (Black Lives Matter, с англ. — «Жизни чёрных важны»).

У Великобритании есть амбиции, но нет пространства, чтобы быть среди ключевых мировых игроков. Если сформировалась геополитическая тройка Китай, США и Россия, то Великобритания, конечно, не может быть в стороне. В качестве пространства для влияния Британия рассматривает Евразию, где очень грамотно контролирует часть режимов. Очень сильно влияние Британии в Казахстане, в России британцы продвигают монархические проекты, в Армении они поставили своего президента.

Великобритания покупает у Украины за 5 млн фунтов безопасность Европы © AP, Jonathan Brady/Pool via AP

Выстраивается некая линия, связанная с Южным Кавказом, в авангарде которой Турция, в этот процесс на стороне Турции и Азербайджана вовлекаются другие тюркские государства. То есть формируется целая волна антироссийских консолидаций на почве тюркской идентичности, которая подрывает стабильность в этих регионах. Это ключевой процесс, который никто не видит, но именно он будет определять ближайшие годы.

- А где может возникнуть следующий очаг напряженности?

— В зависимости от того, как пройдут выборы в Молдавии, Грузии и Таджикистане, будет использоваться поствыборная ситуация. Сейчас созрела для потрясений ситуация в Молдавии, где существует величайшая степень манипулирования толпой. После того как произошли события в Кыргызстане, многие заговорили о том, что следующий на очереди — Таджикистан. Пока мы не видим, какие глубинные процессы там происходят, но не исключено, что возможен взрыв.

В Грузии такие же процессы, как и в Молдавии, нужно специально анализировать, что будет после выборов.