Во вторник, 29 сентября, в США прошли первые дебаты кандидатов в президенты. Спустя несколько часов после этого стало известно, что на Украине закрыли уголовное дело о возможном вмешательстве Байдена в работу экс-генпрокурора Виктора Шокина.
«Они стараются подстраховаться, чтобы, если Байден станет президентом, совсем уже глупо не выглядеть. Они же помнят прошлую историю электорального цикла, когда они все топили за [Хиллари] Клинтон, а потом пришлось перед [Дональдом] Трампом иметь бледный вид и макаронную походку. Сейчас решили заранее», — сказал Гаспарян.
При этом он отметил, что, как показывает практика, все расчеты Украины оборачиваются крахом, поэтому, по мнению эксперта, можно уже начать поздравлять Трампа с победой.
По данным опроса CNN, Байден выиграл дебаты с результатом 60% против 28%, а по исследованию CNBC/Change Research, демократ набрал 54% против 41% у республиканца.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.