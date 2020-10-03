Украинские власти учли мораль истории предыдущего электорального цикла в США и решили подстраховаться на случай победы в выборах Джо Байдена. Об этом политический обозреватель Армен Гаспарян сказал в интервью изданию Украина.ру

«Дело Байдена» и хитрая дезинформация. Как американские политики лгут относительно Украины © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк Виктора Шокина.

«Они стараются подстраховаться, чтобы, если Байден станет президентом, совсем уже глупо не выглядеть. Они же помнят прошлую историю электорального цикла, когда они все топили за [Хиллари] Клинтон, а потом пришлось перед [Дональдом] Трампом иметь бледный вид и макаронную походку. Сейчас решили заранее», — сказал Гаспарян.

При этом он отметил, что, как показывает практика, все расчеты Украины оборачиваются крахом, поэтому, по мнению эксперта, можно уже начать поздравлять Трампа с победой.

По данным опроса CNN, Байден выиграл дебаты с результатом 60% против 28%, а по исследованию CNBC/Change Research, демократ набрал 54% против 41% у республиканца.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.