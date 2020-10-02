Сегодня не совсем верно говорить о «турецкой экспансии». Турция сегодня не столько «агрессор», сколько «санитар геополитического леса». Об этом рассказал политтехнолог и философ Дмитрий Выдрин в интервью изданию Украина.ру

Ранее президенты России, Франции и США сделали совместное заявление по ситуации в Нагорном Карабахе, в котором призвали стороны конфликта к немедленному прекращению боевых действий. В ответ на это президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вмешательство других стран в текущие события недопустимо.

Эксперт отметил, что Турция инстинктивно, как опытный хищник, отбраковывает всех немощных, больных и раненых субъектов своего влияния, и самыми очевидными жертвами ей кажутся «подранки майданов».

«Поэтому турецкие волки и кружатся вокруг всех стран, где майданы вспороли плоть государств, отсекли конечности управления, повредили мозг законотворчества. Это Сирия, Ливия, Украина, Армения… Присматриваются и к Белоруссии», — указал Выдрин.

По его мнению, в этом нет ничего личного и коварного, поскольку мировая политика радикально поменялись: раньше политика была балансом интересов, сегодня — балансом сил, и турецкое руководство это поняло, видимо, раньше многих других.

Чтобы ответить на эту политику, России необходимо быть сильными, а еще лучше, быть сильными, чтобы помочь быть сильными другим, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.