Известный политолог и политтехнолог Дмитрий Выдрин рассуждает о самой горячей теме на постсоветском пространстве — новой Карабахской войне и способах урегулирования конфликта

- Дмитрий Игнатьевич, что такое карабахский конфликт? Это обычная война двух государств (которых за историю человечества случилось многие сотни), потенциальное столкновение коалиций НАТО и ОДКБ, столкновение христианской и исламской цивилизации? Или негласный способ повышения рейтинга руководителей двух кавказских государств?

— Мне представляется, что в данном драматическом конфликте присутствуют все названные причины и факторы. Ну, может, кроме пока столкновения НАТО и ОДКБ. Эти структуры находятся на различной стадии институализации и векторизации. И, соответственно, еще не могут концептуализировать, сформулировать, опредметить общий конфликт.

Но есть, кроме того, и другие фундаментальные предпосылки. У меня долгая личная история вовлеченности в эту проблематику. Некогда в аспирантуре я жил в Москве. В тогда знаменитом своими многонациональными обитателями Доме аспиранта. В нашей комнате квартировали армянин Эдик, азербайджанец Али, еврей Леня и я. Жили очень дружно. Прямо по-братски. Пока карабахские родственники Эдика не передавали очередную посылку с лучшей в мире местной тутовой водкой. Тут всё и начиналось. Всплывали из мрачных глубин подсознания вековые генетические обиды и претензии наших кавказских друзей. Дело бы доходило до рукоприкладства, если б я не применял доминирующую русскую силу, а Леня — примиряющую еврейскую хитрость.

Сатановский предположил, чем закончится сегодняшнее обострение в Карабахе © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

Я нашел этому подтверждение на литературном уровне. Выписывал (единственный в общаге) два журнала: «Литературную Армению» и «Литературный Азербайджан». Первый — полный отстой. Видимо, вся творческая энергетика растворялась в быту, не выходя за пределы анекдотов «армянского радио». Второй — образец высокого творчества. Кстати, впервые там прочитал сценарий «Белого солнца пустыни». Возможно, нерастраченные творческие силы сублимировались в элитное писательское ремесло. Соответственно, я опасался конфликта двух всё более не похожих республик. А еще мы пророчески шутили, что без русского и еврея кавказцы дружить не смогут.

Потом всё это подзабылось. Вспомнил я о давних тревогах уже в конце восьмидесятых. Я находился тогда в докторантуре Академии общественных наук. Писал работу о возможных межнациональных конфликтах. Вместе с венгерским другом Ласло Кемени выдвинул даже предположение о возможном распаде Союза, за что вместе и пострадали. Но это отдельная история…

Короче, пользуясь тогда неограниченными возможностями правящей партии, я получил доступ к закрытой социологии по всем регионам. С изумлением обнаружил, что партия работает не в режиме «плавильного котла» наций, а в режиме их сепаратора. Самая опасная ситуация складывалась именно в Карабахской автономии. Там при попустительстве власти даже курсы кройки и шитья, дворовые футбольные команды формировались строго по национальному признаку.

Слуга народа пообещала оказать военную поддержку Азербайджану © Guney Azerbaycan / flickr

- А если в конкретном сегодняшнем случае это отчасти привнесено? Я имею в виду подстрекательство Турции. Возможно, это очередной пример экспансии по всему периметру турецких границ: вспомним участие турков в событиях в Сирии, раздел Кипра, очередное обострение отношений с Грецией, турецкое вмешательство в Ливии… Так сказать, эффективность по-Эрдогански.

— Я бы не говорил о «турецкой экспансии». Турция сегодня не столько «агрессор», сколько «санитар геополитического леса». Она инстинктивно, как опытный хищник, отбраковывает всех немощных, больных и раненых субъектов своей ойкумены. Самыми очевидными жертвами ей кажутся «подранки майданов». Поэтому турецкие волки и кружатся вокруг всех стран, где майданы вспороли плоть государств, отсекли конечности управления, повредили мозг законотворчества. Это Сирия, Ливия, Украина, Армения… Присматриваются и к Белоруссии.

Повторяю, ничего личного и коварного здесь нет. Мир, мировая политика радикально поменялись. Раньше политика была балансом интересов, сегодня — балансом сил. Турецкое руководство это поняло, видимо, раньше многих других. Поэтому надо на него не обижаться, а просто быть сильным. Помнить постоянно, например, девиз первого покорителя Эвереста сэра Эдмунда Хиллари: «Будь всегда сильным». Хотя мне ближе девиз его напарника, шерпа Тэнцинь Норгея: «Будь сильным, чтобы помочь стать сильными другим». Второй вариант ближе к русскому мировоззрению.

- Есть также версия о заинтересованности США во включении Баку в альтернативные Москве энергетические маршруты и консорциумы. Следовательно, военный конфликт с официальным союзником Российской Федерации — лучший способ испортить отношения Азербайджана с Россией.

— Коварных интриг США в этом конфликте я пока не вижу. Да, это в их стиле. Точнее, в стиле демократов, которые еще рулят внешней политикой страны. Но налицо их растерянность именно в этом случае. Во-первых, они очень дорожат нефтепроводом Баку-Тбилиси-Джейхан. Он задумывался ими и бриттами как альтернатива российским энерготранзитам.

Армения раскрыла данные о тысячах погибших и раненых азербайджанских военных в Карабахе © Facebook Тиграна Авиняна

Война началась в «Судный день» и может действительно стать судной. Если, например, армяне поставят на транзите точку. «Точку-У». У них есть в запасе. Тогда весь регион утонет в неуправляемом хаосе, в котором смогут разобраться только русские. И евреи чуть-чуть. Ну и мировые цены на нефть мгновенно вырастут. Чего американцам не надо сверх «сланцевого» уровня.

Кроме того, демократы сильно вложились в приход к власти премьера Пашиняна. Мне видится, что он им политически ближе, чем президент Алиев. Именно поэтому посольство США в Армении самое большое в мире по отношению к населению страны. Поэтому хитрые янки пока затаились и не совсем понимают, как вести себя в ходе конфликта, чтобы, как обычно, извлечь для себя максимальную выгоду.

- Какова может быть роль Москвы в данном конфликте. Понятно, что миротворца, но мира должны возжелать обе стороны. Однако Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан готов вести войну до полного освобождения Карабаха. Надо полагать, речь идёт о военном поражении и капитуляции Армении. Иначе какие могут быть условия сдачи Арцаха, как армяне называют Карабах?

— Я думаю, что в данном случае лучшая тактика для нас — «украинских пожарных». Помните, как тушат пожары на Украине? Дают пожару выгореть. И конфликт «выгорит» сам, если не подбрасывать дрова. Если Россия этого не будет делать, то и турки остерегутся. Для них Карабах — это как для хулигана подергать красавицу за косичку, чтобы обратить на себя внимание. Они и хотели бы большего внимания РФ. Это главная цель.

На Армению они не замахнутся. Тогда ответка РФ будет наверняка. Под Севастополем есть мемориал турецким воинам, погибшим в годы Крымской войны. Его, кстати, воздвигли по инициативе Черноморского флота, несмотря на тогдашнее противодействие украинских властей. Русские чтят чужих погибших воинов, но беспощадны к живым оккупантам. Четырнадцать войн с Турцией об этом напоминают. Сильно!

- На что может рассчитывать Армения в противостоянии со значительно превосходящими силами Азербайджана вкупе со стоящей за его спиной Турцией? Наличие российской базы не есть гарантия автоматического вступления РФ в войну.

— Военный потенциал Армении не так уж сильно отличается от азербайджанского. По основным видам вооружений первая проигрывает примерно в два-два с половиной раза. Этого недостаточно для разгромного наступления их противника.

Кроме того, в предыдущую кампанию у армянской стороны значительно выше был боевой дух, мотивация, выдержка. Правда, тогда армянская армия была еще в значительной мере «советской армией». Сейчас, несмотря на обучение нескольких сотен армянских офицеров в российских военных училищах, в их армии сильно американское влияние. Возможно, они уже стали «противной армией»? То есть по заветам американских наставников больше внимания уделяют правам геев в армии, чем ее боевой слаженности. Тогда война может превратиться в вакханалию.

- Возможен ли асимметричный ответ натиску Турции, например, через обострение ситуации на сирийских фронтах против протурецких боевиков и нанесение им решительного поражения?

Нагорный Карабах: маленькая война с большими последствиями © REUTERS, Defence Ministry of Armenia/Handout

- Украина в целом поддерживает позицию Азербайджана, оперируя понятиями «территориальной целостности государства». Тут же украинские «патриоты» вспомнили за Крым, а там уже и исконные татары, и стратегические партнеры» турки, и в целом дружественные тюрки… В общем, украино-азербайджанская солидарность. Какова должна быть реакция армянской диаспоры в Украине на эти выпады? Не может же она делать вид, что ничего не происходит.

— Скорее Украина проявляет симпатии к Турции. Азербайджан здесь как бы частный случай. У украинского руководства налицо «стокгольмский синдром»: они преклоняются перед всеми, кто ими помыкает, — от МВФ до американских демократов. Возможно, этот аффект перерастёт в «стамбульский синдром» — не только преклонение, но и любовь к новым хозяевам.

Сирийские исламисты участвуют в боевых действиях в Карабахе – Макрон © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

- Любая война заканчивается. И чем быстрее, тем лучше. Что мы увидим на этот раз: занятие азербайджанской армией нескольких деревень и провозглашение «пэрэмоги» (как и обратная сторона может объявить о победе в борьбе за спасении нации)? И все довольны, кроме погибших, их родителей и близких, в общем, обычных людей. Или же начинается решительная эпоха войн за передел мира, как это было в начале ХХ века, накануне еще более страшных событий?

— Я в самом начале рассказал, как я пытался «достучаться» до Горбачева. В моем анализе был вывод о невозможности предотвращения надвигавшегося конфликта. Поэтому я предлагал думать уже о ликвидации его последствий. В частности, предлагал отобрать в обеих странах молодых, толковых, не истеричных политиков и совместно провести с ними глубинный курс конфликтологии на нейтральной территории. Сейчас бы я еще добавил сюда популярных блогеров. Может, эта новая не зашоренная генерация при специальной подготовке и определит, что на что и как менять. А идеальной территорией «сборки» проекта я бы предложил Чечню. Там есть и критическая масса подобного опыта, и такт, и скорбь для подобной миссии.

Еще после этого конфликта, видимо, произойдет девальвация майданов и их типажей. Майданные политики уже явно проходят по категории «виктимности». Как белая женщина в мини-юбке не сможет пересечь ночной гарлем, не будучи изнасилованной, так и страна после майдана не может не провоцировать своей слабостью внешнюю агрессию.

В геополитике на глазах формируется принцип «анти-Волочковой». В балете со сцены уходят слишком тяжелые участники, в политике — слишком легкие. То есть те, кого толпа выносит наверх, как пену. Жаль, конечно, что ценой слез, трагедий и невинных жертв приходится опять приходить к простой истине — войны начинают не сильные, а слабые лидеры. Хотя последних расплодилось действительно немеряно.