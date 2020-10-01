«Децентрализация набирает обороты, и это не следствие политики центра — это следствие слабости центра. Это следствие того, что центр уже не может давать регионам то, что им нужно, и сам сказал, что выживайте, как хотите. Это, конечно, очень неправильный посыл, потому что по Конституции Украина — это унитарное государство, и эта реформа децентрализации антиконституционна», — заявил он.
По словам экономиста, децентрализация еще никогда не придавала силы государству, так как даже если рассматривать термин «федерализация», то federate — это объединять. На Украине происходит обратный процесс, подчеркнул Степанюк.
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