Проведенная на Украине реформа децентрализации противоречит Конституции страны. Об этом экономист Всеволод Степанюк сказал в интервью изданию Украина.ру

Руслан Гринберг: Децентрализация на Украине может стать толчком к улучшению социально-экономической ситуации © РИА Новости, Нина Зотина

По словам экономиста, децентрализация еще никогда не придавала силы государству, так как даже если рассматривать термин «федерализация», то federate — это объединять. На Украине происходит обратный процесс, подчеркнул Степанюк.

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