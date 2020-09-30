Пока на Украине не сменится парадигма власти, в стране не начнут оседать инвесторы, а экономика не покажет роста, заявил экономист Всеволод Степанюк. Он считает, что уже в ближайший год это может привести к смене украинского руководства

Александр Охрименко: Спрос на продовольствие будет вечным, и для экономики Украины это хорошо © Евгений Котенко, РИА Новости Украина "Это не беда, это уже крах. Украина протянет не более 5-7 лет", в которой даны весьма пессимистические оценки будущего страны. На эту же тему изданию Украина.ру дал интервью экономист Всеволод Степанюк.

- Всеволод Владимирович, в 2018 году впервые за долгое время на Украине снизилась продолжительность жизни — до 71,6 года против 71,8 года в 2017 году. По мнению некоторых экономистов, это является красноречивым следствием социального кризиса в стране. На ваш взгляд, учитывая то, что за последние шесть лет Украина в целом во многом утратила свой промышленный потенциал, сможет ли она остаться социальным государством со всеми присущими ему атрибутами в виде пенсий, медицины, образования и т.д.?

— Украина уже лет 25 как не является социальным государством вопреки тому, что записано в Конституции. То есть у нас, к сожалению, приходят политические силы, которые заявляют, что они либертарианцы, и начинают воплощать какие-то свои безумные реформы, которые прямо противоречат Конституции. Причем все.

Снижение продолжительности жизни, я считаю, это следствие не столько общего падения уровня жизни в Украине, сколько последствие, прежде всего, медицинской реформы, которая добила и без того слабую медицину в Украине. То есть фактически у нас сейчас нет медицинской помощи даже в законе: теперь нет такого понятия, как «медицинская помощь», там теперь фигурирует понятие «медицинские услуги», а это принципиально разные вещи. Услуги помощью никак не являются, хотя в Конституции опять же говорится о праве гражданина на медицинскую помощь, которая должна быть бесплатной. А все знают, какие у нас бесплатные помощь и услуги.

Поэтому уменьшение продолжительности жизни — это есть следствие реформ, которые проводятся с 2014 года под диктовку МВФ (Международного валютного фонда. — Ред.), Соединенных Штатов и, как говорят у нас, «соросят», выращенных, обученных и приведенных к власти на деньги [американского миллиардера] Джорджа Сороса.

- А существуют ли какие-то перспективы, что Украина в ближайшие годы вернет себе статус социального государства?

— Тут трудно загадывать даже на один год вперед — на пять-шесть лет я вообще не могу прогнозировать. Потому что рынки сбыта для Украины уменьшаются в результате ее внешней политики, соответственно, при отсутствии рынков сбыта сворачиваются, прежде всего, именно технологичные производства, идет вытеснение граждан за рубеж, что мы видим по миллионам гастарбайтеров, количество которых возрастает.

А почему? Потому что люди не могут реализоваться внутри страны и видят, что в результате этой политики такие возможности никогда не появятся. Это ведет к сокращению населения. Наша власть, к сожалению, даже не захотела делать перепись, потому что, наверное, боится ее результатов.

- К слову о рынках сбыта. Ряд наших экономистов утверждают, что после 2014 года Россия на три четверти сократила импорт украинской продукции, освободив тем самым дополнительные рынки на $15 миллиардов для российского бизнеса. Как думаете, удастся ли Украине восстановить свои позиции на рынках сбыта в России?

Александр Дудчак: Трудолюбие украинских граждан пока используется лишь для их эксплуатации © РИА Новости, Нина Зотина

С другой стороны, если брать продовольственную группу, то Россия уже не нуждается в таком количестве импорта продовольствия — она сама себя полностью обеспечивает. Ну а бананы на Украине пока что еще не растут. Все, что производит Украина, производится и в России, и даже в избытке. Так, Россия является сейчас крупнейшим продавцом зерна, например. Поэтому восстановить [Украине свои позиции на рынке сбыта] будет очень сложно.

Но, конечно же, это желательный сценарий нормализации отношений, потому что тут фигурируют не только рынки сбыта. Например, Украина и Россия блокируют взаимный транзит товара через свои территории, что важно: Украина из-за этого не может торговать с другими республиками Средней Азии и с Китаем нет сухопутного сообщения. Поэтому, конечно же, нормализация отношений дала бы толчок к развитию экономики даже без восстановления рынков.

- А может ли Украина равноценно заменить эти рынки — экспортировать свою продукцию в другие страны?

— Нет, не может. Конечно, есть и другие рынки, но, если бизнесмен принимает решение, строить ли в этой стране завод, где он построит: в той стране, которая торгует со всем миром, или в той стране, которая и с половиной не торгует? По-моему, ответ очевиден.

Конечно, можно продавать и в Латинскую Америку, и в Африку, и в страны Азии, но когда страна не имеет нормальных условий торговли с хорошей половиной мира, инвестиционно она абсолютно не привлекательна, потому что для предприятия важны даже не налоги — важны рынки сбыта, то есть емкость рынка. А емкость рынка сбыта в варианте с Украиной меньше, чем в варианте с Турцией, Германием или той же Россией. Если в Индокитае предприятия с Россией имеют режим наибольшего благоприятствия, то украинские товары на этих же рынках рассматриваются под микроскопом. Ну и кто выигрывает конкуренцию при таком разном подходе?

- То есть слишком серьезно рассматривать заявления президента Украины Владимира Зеленского и его Офиса о том, что они планируют сделать Украину «раем для инвесторов», не стоит?

— Рай для инвесторов — это когда предприятие имеет рынок сбыта. Все остальное не важно. Бизнес приспособится к любым условиям, если увидит, что ему выгодно работать. А если у него нет рынка сбыта, то вы сделайте налоги хоть ноль — все равно ничего не будет.

Зеленский делает заявления, не понимая вообще, что он говорит — что ему написали, то он и сказал.

Скаршевский об украинской экономике: мы переходим в затяжную стагнацию © Facebook, Виктор Скаршевский - У нас есть доктор экономических наук — директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ Алексей Зубец — по оценкам которого, чтобы вернуться к экономическому уровню 2013 года, Украине необходимы десятки миллиардов долларов…

— Если не сотни.

- Как вы считаете, может ли откуда-то взяться эта сумма? От США, Евросоюза, России? От внутренних реформ?

— Я же говорю, для этого нужно менять парадигму развития страны. Страна, которая враждует со всеми своими соседями, не может развиваться — это истина. Для того чтобы развиваться, нужно расширять сферы своего влияния, но расширять сферы влияния, ругаясь со всем соседями, — это как-то очень странно выглядит.

- Говоря о смене парадигмы власти, Зубец заявлял, что крах «майданной» власти — это вопрос ближайших пяти-семи лет. Сколько вы даете нынешнему руководству Украины?

— Я думаю, власть должна поменяться где-то в следующем году. Если Зеленский проиграет выборы местные, я думаю, это спровоцирует выборы других ветвей власти где-то в следующем году.

— Как считаете, могут ли эти местные выборы стать толчком к фактической феодализации страны?

— Децентрализация набирает обороты, и это не следствие политики центра — это следствие слабости центра. Это следствие того, что центр уже не может давать регионам то, что им нужно, и сам сказал, что выживайте, как хотите.

Это, конечно, очень неправильный посыл, потому что по Конституции Украина — это унитарное государство, и эта реформа децентрализации антиконституционна. Но, тем не менее, у нас этот процесс идет, и посмотрим, чем он закончится. В Киевской Руси это закончилось весьма плачевно.

- Можно ли делать какие-то оптимистичные прогнозы, что, если украинцы сделают ставку на регионы, это как-то подтолкнет, возможно, экономическое развитие?

— Если общая парадигма государства движется в неверном направлении, в данном случае как вы ни делаете ставку, вы проиграете. Децентрализация еще никогда не придавала силы государству, потому что даже если брать термин "федерализация", то federate — это объединять, когда разные территории объединяются. Но тут идет обратный процесс.