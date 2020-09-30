Откровенно прокитайских партий в Киргизии нет. Китай крайне непопулярен в общественных настроениях. Синофобия имеет в Киргизии широкое распространение, поэтому пользуется успехом антикитайская риторика. Об этом рассказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин

Андрей Грозин: В Киргизии ждут перемен, которые внешние силы могут превратить в украинский майдан © РИА Новости, Александр Натрускин Жогорку Кенеш состоятся 4 октября. На 120 мест в парламенте претендуют представители 16 политических партий.

Эксперт отметил, что нелюбовь к Китаю подтверждается серьезной политической активностью, как это было во время митингов 2016-2018 годов, а также погромов китайских предприятий.

«Прокитайских сил нет, но это не значит, что нет прокитайского лобби. Грубо говоря, кто даст больше денег, с тем мы дружим и продаем остатки экономического потенциала страны. Прокитайское лобби есть, иначе трудно объяснить некоторые бизнес-решения и рост кредитной задолженности, китайской долговой иглы, на которой сидит киргизское правительство», — указал Грозин.

При президенте Алмазбеке Атамбаеве долг Бишкека перед Китаем вырос на порядки, и объяснять это только экономическими соображениями не совсем оправданно, вероятно, была и личная заинтересованность, добавил специалист.

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