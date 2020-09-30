Сейчас Украина не может вернуть экономику к уровню 2013 года не только из-за отсутствия средств, но и в связи с непрекращающимся падением ВВП. Об этом экономист Александр Дудчак сказал в интервью изданию Украина.ру

Это – не беда, это уже крах. Украина протянет не более 5-7 лет © CC0, Pixabay Алексея Зубца, для того, чтобы вернуться к экономическому уровню 2013 года, Украине необходимы десятки миллиардов долларов.

По мнению Дудчака, такую сумму Киеву взять неоткуда, тем более что для того, чтобы вернуться к «домайданному» уровню, нужно остановить падение экономики.

«Пока Украина далека от того, что можно назвать стабилизацией. Разрушение экономики продолжается. Да, это можно назвать "структурными изменениями", но пока они ничего хорошего Украине не несут. Пока еще рано говорить, что Украина начинает хотя бы формальный процесс восстановления», — сказал эксперт.

По его словам, сейчас движение Украины задано в одном направлении: идет отток населения, который не будет прекращаться.

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