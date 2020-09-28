Для человека, элементарно разбирающегося в экономике, понятно, что никто не будет инвестировать в Украину, поскольку это страна с неопределенным будущим и неопределенными географическими контурами, считает экономист Александр Дудчак

Издание Украина.ру опубликовало неоднозначную в читательском восприятии статью доктора экономических наук Алексея Зубца "Это не беда, это уже крах. Украина протянет не более 5-7 лет", в которой даны весьма пессимистические оценки будущего страны. На эту же тему изданию Украина.ру дал интервью экономист Александр Дудчак.

Это – не беда, это уже крах. Украина протянет не более 5-7 лет © CC0, Pixabay - Александр, по разным оценкам, чтобы вернуться к экономическому уровню 2013 года, Украине необходимы десятки миллиардов долларов. Как вы считаете, может ли Украина откуда-то взять эти деньги?

— Их неоткуда взять. Тем более для того чтобы вернуться к этому уровню, нужно остановить падение. Пока Украина далека от того, что можно назвать стабилизацией. Разрушение экономики продолжается. Да, это можно назвать «структурными изменениями», но пока они ничего хорошего Украине не несут.

Пока еще рано говорить, что Украина начинает хотя бы формальный процесс восстановления. Да, они говорят о прекращении падения ВВП на отдельных временных участках, но это не особенно что-то меняет.

Движение Украины сейчас задано в одном направлении. Мы видим отток населения, и он не будет прекращаться.

- Остаются ли у Украины еще какие-то возможности в плане экспорта своей продукции?

— Сельское хозяйство пока существует. Высокотехнологичная продукция практически сводится к нулю. Что касается оружия, то Украина еще до Майдана была в десятке крупнейших экспортеров, но это благодаря старым запасам, нового ничего не производится. В экспорте ситуация не простая.

Раньше еще были доходы от транзита. Сейчас это проблематично. На этот и следующий год есть, но сейчас в мире снижается спрос на углеводороды, которые шли транзитом через Украину.

На очереди распродажа земли, какие-то разовые поступления будут. А так ничего особенно перспективного в этом плане не будет.

- Руководство страны заявляет о планах сделать Украину раем для инвесторов. Что для этого нужно?

— Это относительный рай. Они постоянно что-то говорят, но дальше разговоров не идет. Для кого они сказки рассказывают? Для человека, элементарно разбирающегося в экономике и инвестициях, понятно, что никто не будет инвестировать в страну с неопределенным будущим и неопределенными географическими контурами.

Они просто неправильно трактуют понятие «инвестиции». Если вы распродаете собственность и территории, то это нельзя назвать «инвестициями».

- Сейчас принято винить в бедах Украины США и Европу. А могут ли страны вроде Турции или Китая стать ситуативными экономическими союзниками Киева? Какие у них интересы на Украине?

— В данном случае говорить о том, что они могут стать союзниками вообще не приходится. Они могут быть заинтересованы в покупке чего-либо, например, остатков технологий, земли, каких-то активов. Но разговоры о каком-то союзе вообще не из этой области.

- Украина ушла с российских рынков. Удастся ли стране их заменить или восстановить свои позиции на рынках сбыта украинской продукции в России?

— Это дело не сегодняшнего дня, и даже не завтрашнего. О восстановлении говорить сложно. Какие-либо перспективы появятся только после того, как изменится ориентация Украины с запада на восток, и она начнет участвовать в евразийской интеграции, а не европейской. Это пока из области фантастики. Но, как говорится, пути Господни неисповедимы.

- Неоднократно отмечалось, что, несмотря на объективные проблемы в экономике, у Украины еще полно внутренних резервов и хороший человеческий потенциал. На сколько хватит этого запаса прочности?

— Потенциал-то, конечно, хороший. Внутренние органы у украинских жителей еще функционирует. Наверное, это они называют «скрытыми резервами». Можно и их на экспорт отправить.

Это правда, что народ у нас трудолюбивый. Но пока это не идет на пользу стране. Пока его только бесцеремонно эксплуатируют, и в последние шесть лет этого даже не скрывают. Пусть они по подробнее расскажут, о каком внутреннем резерве идет речь.

Может, они надеются, что у Украины, как у спортсмена, откроется второе дыхание. Но спортсменов для этого нужно хорошо кормить.

Ищенко: Украинская экономика разрушена и восстановлению не подлежит © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

- А если говорить о Донбассе, то что с ним будет в плане экономики, если там сохранится прежняя ситуация?

— Есть много таких непризнанных или частично признанных территорий, которые существуют десятилетиями. Тот же Донбасс признали только те же частично признанные территории.

Я не могу на 100% судить о планах России, которая помогает ДНР/ЛНР, и местных политиков, но с высокой долей вероятности можно предположить, что фактическая интеграция Донбасса в экономику России будет продолжаться. Если Украина сама блокирует Донбасс, что остается местным жителям? Не вешаться же им.

Их экономика будет укрепляться. Будут находиться способы для экспорта продукции, для их ввоза на территорию РФ. Сейчас этот процесс идет. Самое главное — загрузить мощности имеющихся на территории республик предприятий, чтобы у людей была работа, чтобы вообще имело смысл оставаться в республиках. Без людей пустая территория никому не нужна.

- Насколько успешно сейчас идет фактическая интеграция Донбасса в российскую экономику? Если например, сравнивать сегодняшнюю ситуацию с временами домайданной Украины.

— С теми временами трудно сравнивать. Тогда ситуация была другая. Конечно, могло быть и лучше. Но могло быть и хуже. Есть над чем работать. Но есть и условия, не благоприятствующие этому. Давление международное серьезное, хоть его и пытаются игнорировать. Оно бесследно не проходит. Тем не менее, процесс идет.

Конечно, было бы лучше, если бы была какая-то определенность, или хотя бы выполнялись Минские соглашения, которые Украина постоянно саботирует, а Запад ей в этом фактически помогает. Или, если бы Украина сама на это плюнула и сказала, что ее судьба Донбасса не интересует. Тогда, может, все это по-другому решалось бы.

Рамиль Замдыханов: Цинизм украинских политиков относительно Донбасса войдет в учебники истории © Рамиль Замдыханов

- А можно выделить конкретные отрасли, где можно было бы это делать более эффективно?

— Эффективность можно повышать в любых отраслях, начиная с промышленности и станкостроения и заканчивая продуктами питания. Можно использовать предыдущий опыт.

Еще в домайданные времена был проект «Еврорегион Донбасс», когда очень активно развивалось сотрудничество приграничных российских и тогда еще украинских регионов (там участвовал Донбасс и Харьковская область).

На территории республик есть промышленные предприятия, которые в большей степени могли быть включены в технологические цепочки российских производителей. Там хорошо развито и сельское хозяйство, несмотря на то, что это промышленный регион.

Перспективы есть. Туда можно было бы инвестировать. Но эти возможности ограничены из-за нестабильности и непризнанности региона.