«Я думаю, что Запад будет чередовать эти инструменты. Тактика «злых полицейских» понадобится, чтобы держать в постоянном напряжении, а тактика «добрых» — чтобы Беларусь с крючка не сорвалась и не пошла на слишком тесное сближение с Россией», — считает эксперт.
Белоруссия понимает, что у нее нет другого пути, кроме союза с Россией, однако Запад будет и дальше демонстрировать, что в отношениях с республикой еще не все потеряно, указал политолог.
Дзермант добавил, что прозападное лобби в Белоруссии ослабло, но оно никуда не исчезло, и его еще предстоит выкорчевывать как из власти, так и из общества.
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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.