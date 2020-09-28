Запад в отношении Белоруссии будет чередовать тактику «доброго» и «злого» полицейского, чтобы так или иначе установить контроль над республикой. Об этом рассказал главный редактор IMHOclub.by Алексей Дзермант в интервью изданию Украина.ру

Алексей Дзермант: Прозападное лобби в Беларуси потеряло в весе, но никуда не исчезло © Facebook, Алексей Дзермант

Белоруссия понимает, что у нее нет другого пути, кроме союза с Россией, однако Запад будет и дальше демонстрировать, что в отношениях с республикой еще не все потеряно, указал политолог.

Дзермант добавил, что прозападное лобби в Белоруссии ослабло, но оно никуда не исчезло, и его еще предстоит выкорчевывать как из власти, так и из общества.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.