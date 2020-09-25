Власти Белоруссии, скорее всего, сделают выводы, так как с таким количеством протестующих граждан не считаться нельзя. Об этом руководитель общественного фонда «Мир Евразии» (Казахстан) Эдуард Полетаев сказал в интервью изданию Украина.ру

Александр Морунов: Главная причина недовольства белорусов — отсутствие обратной связи с властью © Facebook, Александр Морунов

Эксперт также отметил, что сейчас по внешней политике Белоруссии видно, что идет сближение с Россией и многовекторность сдвигается в сторону Востока, что также радует Казахстан.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил действующий президент Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.

В среду, 23 сентября, во Дворце независимости в Минске была проведена тайная церемония приведения к присяге Лукашенко. Ряд европейских государств уже заявили о непризнании легитимности президента.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.