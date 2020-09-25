«Если в конституцию Беларуси внесут изменения и в мягкой форме переход власти будет на следующих президентских выборах или даже на досрочных, это будет спокойный вариант для Беларуси», — заявил он.
Эксперт также отметил, что сейчас по внешней политике Белоруссии видно, что идет сближение с Россией и многовекторность сдвигается в сторону Востока, что также радует Казахстан.
На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил действующий президент Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.
В среду, 23 сентября, во Дворце независимости в Минске была проведена тайная церемония приведения к присяге Лукашенко. Ряд европейских государств уже заявили о непризнании легитимности президента.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.