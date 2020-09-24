Реализация Союзного государства не на словах, а на практике может повлечь серьезные последствия для обеих сторон. Для одной - финансовые потери, для другой - экономическую экспансию, но есть и плюсы, рассказал украинский журналист Антон Розенвайн в интервью изданию Украина.ру

На данный момент, отметил Розенвайн, привести проект Союзное государство в рабочее состояние кране сложно, потому что объединяемые субъекты слишком сильно отличаются по уровню развития.

«Получается, что для одних оно (Союзное государство — ред.) становится способом наполнить бюджет за счет братских партнеров, а для других — способ удовлетворения интересов местных хищников к экономической экспансии. То есть тут работы — непочатый край, если, конечно, мы хотим, чтобы волки с овцами были сыты и целы», — сказал Розенвайн.

Полностью интервью с Антоном Розенвайном можно прочитать здесь.

Союзное государство — надгосударственное объединение Российской Федерации и республики Белоруссия с единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным и культурным пространством.

Договор о создании СГ был подписан 8 декабря 1999 года.