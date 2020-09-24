На данный момент, отметил Розенвайн, привести проект Союзное государство в рабочее состояние кране сложно, потому что объединяемые субъекты слишком сильно отличаются по уровню развития.
«Получается, что для одних оно (Союзное государство — ред.) становится способом наполнить бюджет за счет братских партнеров, а для других — способ удовлетворения интересов местных хищников к экономической экспансии. То есть тут работы — непочатый край, если, конечно, мы хотим, чтобы волки с овцами были сыты и целы», — сказал Розенвайн.
Не смотря на все сложности, Союзное государство выгодно обеим сторонам: Белоруссии, чтобы не попасть в орбиту Польши и Литвы, и России — в национальных интересах.
Полностью интервью с Антоном Розенвайном можно прочитать здесь.
Союзное государство — надгосударственное объединение Российской Федерации и республики Белоруссия с единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным и культурным пространством.
Договор о создании СГ был подписан 8 декабря 1999 года.