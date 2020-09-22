Дейтон занимает пост директора Центра имени Джорджа Маршалла в Гармише в Германии, по совместительству — американский советник по обороне на Украине.

Посольство США записало для украинцев песню
Посольство США записало для украинцев песню
© REUTERS, Valentyn Ogirenko
Дейтон владеет русским и немецким языками,  состоял военным атташе в американском посольстве в России.

Его кандидатуру еще должен одобрить полный состав сената, однако с этим проблем не будет: большинство там у однопартийцев президента Дональда Трампа, который и продвигал Дейтона на этот пост.

Последний чрезвычайный и полномочный посол США на Украине Мари Йованович была  назначена еще при прежнем президенте Бараке Обаме в августе 2016 года.

После этого обязанности главы дипмиссии выполняли несколько поверенных в делах.