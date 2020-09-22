Дейтон занимает пост директора Центра имени Джорджа Маршалла в Гармише в Германии, по совместительству — американский советник по обороне на Украине.
Дейтон владеет русским и немецким языками, состоял военным атташе в американском посольстве в России.
Его кандидатуру еще должен одобрить полный состав сената, однако с этим проблем не будет: большинство там у однопартийцев президента Дональда Трампа, который и продвигал Дейтона на этот пост.
Последний чрезвычайный и полномочный посол США на Украине Мари Йованович была назначена еще при прежнем президенте Бараке Обаме в августе 2016 года.
После этого обязанности главы дипмиссии выполняли несколько поверенных в делах.