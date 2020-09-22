Комитет сената США по международным делам утвердил во вторник кандидатуру отставного генерала Кита Дейтона на должность посла на Украине, сообщает РИА Новости 22 сентября

Дейтон занимает пост директора Центра имени Джорджа Маршалла в Гармише в Германии, по совместительству — американский советник по обороне на Украине.

Посольство США записало для украинцев песню © REUTERS, Valentyn Ogirenko

Его кандидатуру еще должен одобрить полный состав сената, однако с этим проблем не будет: большинство там у однопартийцев президента Дональда Трампа, который и продвигал Дейтона на этот пост.

Последний чрезвычайный и полномочный посол США на Украине Мари Йованович была назначена еще при прежнем президенте Бараке Обаме в августе 2016 года.

После этого обязанности главы дипмиссии выполняли несколько поверенных в делах.