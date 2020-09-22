Из Германии за последние три месяца выслали около 300 украинцев, которые попали в страну нелегально. Об этом 22 сентября сообщило издание Obozrevatel со ссылкой на газету Bild

Куда податься бедному мигранту? Западная Европа ждет заробитчан с Украины © AP, Matthias Rietschel задерживают целыми автоколоннами. Многие из них говорят, что едут собирать урожай, и показывают поддельные трудовые договоры. Некоторые заявляют, что едут в туристических целях — при этом из-за пандемии туристические поездки из Украины в Германию временно запрещены.

Так, недавно на границе Чехии и Германии задержали группу украинцев, которые выдавали себя за туристов. С собой у них были биометрические паспорта без виз. Всех их депортировали в Чехию и запретили въезд в страну на два года.

Отмечается, что водителей, которые пытаются провезти в страну нелегалов, штрафуют и даже сажают в тюрьму.