Депутат Верховной Рады Украины Андрей Деркач обслуживает интересы республиканцев США и украинских «техасцев». Об этом политолог Руслан Бизяев сказал в интервью изданию Украина.ру

Павел Рудяков: Разоблачения Деркача могут быть рассчитаны на потенциальную пророссийскую силу на Украине © РИА Новости, Нина Зотина Константин Кулик опубликовали очередную порцию записей разговоров пятого президента Украины Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом.

Бизяев напомнил, что у Деркача всегда были хорошие отношения с республиканским американским истеблишментом.

«Не знаю, на кого он работает, но то, что он делает, выгодно в первую очередь республиканцам и тем силам на Украине, которые считают, что Техас должны грабить только техасцы. Здесь ситуативно интересы совпали», — сказал он.

По его словам, президенту США Дональду Трампу нужно «осушить болото глобализма», а украинским «техасцам» — «убрать ошейник внешнего управления», поэтому пресс-конференции Деркача будут продолжаться.

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