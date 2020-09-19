В среду, 16 сентября, Деркач и экс-прокурор Константин Кулик опубликовали очередную порцию записей разговоров пятого президента Украины Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом.
Бизяев напомнил, что у Деркача всегда были хорошие отношения с республиканским американским истеблишментом.
«Не знаю, на кого он работает, но то, что он делает, выгодно в первую очередь республиканцам и тем силам на Украине, которые считают, что Техас должны грабить только техасцы. Здесь ситуативно интересы совпали», — сказал он.
По его словам, президенту США Дональду Трампу нужно «осушить болото глобализма», а украинским «техасцам» — «убрать ошейник внешнего управления», поэтому пресс-конференции Деркача будут продолжаться.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.