У Андрея Деркача, опубликовавшего новую порцию переговоров Порошенко с Байденом, всегда были дружеские отношения с республиканским истеблишментом США. А сейчас интересы части украинских элит и Трампа совпали: Трампу нужно осушить болото глобализма, а элитам — убрать ошейник внешнего управления, рассказал Украине.ру политолог Руслан Бизяев

В среду, 16 сентября, на пресс-конференции Андрей Деркач и Константин Кулик опубликовали очередную порцию так называемых плёнок Деркача — записей разговоров Петра Порошенко с Джо Байденом.

- Руслан, как вы считаете, кому на самом деле адресованы эти пленки и где находится этот человек, на Украине или в США?

— Вчерашняя публикация — это больше внутренняя повестка. Это выстроенная за пять американская повестка на Украине, как она действует. Вчера речь шла о так называемой реформе Генпрокуратуры, которая проводилась при Рябошапке. Это, на мой взгляд, основное в этой пресс-конференции.

Что касается внешнего фактора, то продолжается тема Burisma, Байдена и коррупции — это была прелюдия, основное касается того, как внешнее управление развалило Генпрокуратуру. То есть это был сигнал внутренним игрокам, что то, что делал Рябошапка и люди, которые были возле него, — неправильно. Еще эта маленькая подача в сторону Трампа.

Что касается схем по "Роттердам+", то там очень сложная ситуация, и она, очевидно, связана с внутриполитической борьбой внутри страны, кто будет самым токсичным из политиков и олигархов внутри страны. Но думаю, это не последнее заявление Деркача, будем следить за продолжением, ряд еще очень интересных фамилий не прозвучали.

- Следует ли ожидать каких-то политических или юридических последствий этих разоблачений на Украине или в США?

— Судя по заявлениям офиса Генерального прокурора, идет анализ этих пленок. Давайте дождемся результатов расследования и тогда будем понимать, какие будут или не будут последствия. Пока что все это в медийной плоскости.

И судя по тому, что летом Андрей Ермак предлагал запретить публикацию подобного рода материалов, мне кажется, что в юридическую плоскость на Украине в ближайшее время они вряд ли зайдут.

Как будет действовать Трамп, сказать сейчас не могу, могу только предположить, что он попытается использовать эту тему, но не вчерашнюю публикацию.

- На ваш взгляд, чьи интересы обслуживает Андрей Деркач, против которого США ввели санкции за вмешательство в выборы?

— У Деркача всегда были хорошие отношения с республиканским истеблишментом, еще с начала нулевых он дружил с американскими республиканцами. Не знаю, на кого он работает, но то, что он делает, выгодно в первую очередь республиканцам и тем силам на Украине, которые считают, что Техас должны грабить только техасцы. Здесь ситуативно интересы совпали.

Трампу нужно осушить болото глобализма, а нашим «техасцам» — убрать ошейник внешнего управления, поэтому пресс-конференция Деркача продолжается.

- В какой мере такие публикации могут повлиять на предвыборную борьбу в США и стоит ли еще ожидать появления таких «политических бомб» накануне президентских выборов?

— Были такие британские тяжелые бомбы Tallboy, которые утопили немецкий линкор «Тирпиц» (в 1944 году, во время Второй мировой войны. — Ред.). Так вот я думаю, что основные Tallboy еще впереди, это конец сентября — октябрь. Вероятно, они будут каким-то образом связаны с предстоящими дебатами между Байденом и Трампом. Но сейчас еще рановато, нужно подождать пару недель.

- Безвиз с Евросоюзом Петр Порошенко считал одним из главных достижений в своей президентской карьере, а на пленках он довольно цинично заявляет, что это то, «что мы сможем продать украинскому народу». Как украинское общество может воспринять эти слова?

— На людей, которые остаются сторонниками Петра Алексеевича, — никак. Для его оппонентов здесь тоже нет ничего нового. Это простая технология, сейчас безвиз предлагают Белоруссии. Мы же понимаем, что следом за безвизом пойдет безлес и безгаз. Поэтому я не вижу серьезных оснований, чтобы это поколебало рейтинг или, наоборот, антирейтинг Петра Алексеевича.