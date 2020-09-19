Ментальные различия между жителями Восточной и Западной Белоруссии есть, но понятия «западенец» в республике, как на Украине, нет. Об этом белорусский историк и журналист Сергей Смирнов сказал в интервью изданию Украина.ру

Кирилл Озимко: В Западной Белоруссии было вооруженное сопротивление, как и на Западной Украине © politring.com

«Но, положа руку на сердце, можно сказать, что в Беларуси нет понятия "западенец". Хоть жителей западных областей и считают чуть более успешными и предприимчивыми, к ним нет ни особого почтения, ни особой зависти. В Беларуси нет четкого деления на Запад и Восток», — сказал Смирнов.

Семнадцатого сентября 1939 года Красная армия после фактического разгрома немцами поляков и бегства польского правительства в Румынию вошла на территорию Западной Белоруссии, заняв фактически без сопротивления Брест, Гродно и Белосток. Это событие теперь считается Днем воссоединения западнобелорусских земель с остальной Белоруссией.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.