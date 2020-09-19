По его словам, в Западной Белоруссии существенную долю населения составляют «более набожные» католики. Кроме того, эта часть республики более зажиточная: там много хуторов, приграничных товарообменных спекуляций, культа частной собственности, то есть «всего того, что в советское время было принято называть "пережитками мелкобуржуазного общества"».
«Но, положа руку на сердце, можно сказать, что в Беларуси нет понятия "западенец". Хоть жителей западных областей и считают чуть более успешными и предприимчивыми, к ним нет ни особого почтения, ни особой зависти. В Беларуси нет четкого деления на Запад и Восток», — сказал Смирнов.
Семнадцатого сентября 1939 года Красная армия после фактического разгрома немцами поляков и бегства польского правительства в Румынию вошла на территорию Западной Белоруссии, заняв фактически без сопротивления Брест, Гродно и Белосток. Это событие теперь считается Днем воссоединения западнобелорусских земель с остальной Белоруссией.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.