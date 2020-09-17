В Гродно никто не ностальгирует по Польше. При поляках западным белорусам действительно жилось несладко - в великой Польше для них была уготована роль людей второго сорта, рассказал в интервью Украине.ру белорусский историк и журналист Сергей Смирнов

17 сентября 1939 года Красная армия после фактического разгрома немцами поляков и бегства польского правительства в Румынию вошла на территорию Западной Белоруссии, заняв фактически без сопротивления Брест, Гродно и Белосток.

Этот событие теперь считается Днем воссоединения западнобелорусских земель с остальной Белоруссией.

- Сергей, Западная Украина до сих пор, несмотря на то, что уже 80 лет пребывает в составе Украины, очень сильно ментально, политически и идеологически отличается от Надднепрянской Украины. Есть даже такое понятие как «Западная Украина» и «западный украинец» («западенец»).

А в Белоруссии есть понятие «Западная Белоруссия» и «западный белорус»? Есть ли ментальные различия между жителями Западной Белоруссии и Восточно-Центральной?

— Ментальные различия между жителями Восточной и Западной Беларуси, безусловно есть. В Западной Беларуси существенную долю населения составляют католики, они более набожные, там каждое воскресенье — аншлаг на службе.

Западная Беларусь более зажиточная, там много хуторов, приграничных товарообменных спекуляций, культа частной собственности, то есть всего того, что в советское время было принято называть «пережитками мелкобуржуазного общества».

Но, положа руку на сердце, можно сказать, что в Беларуси нет понятия «западенец». Хоть жителей западных областей и считают чуть более успешными и предприимчивыми, к ним нет ни особого почтения, ни особой зависти. В Беларуси нет четкого деления на Запад и Восток.

- Как западные белорусы в 1939 году восприняли приход Красной армии на их земли? Было ли сопротивление советской власти? Был ли среди белорусов свой аналог бандеровцев? Если не было, то почему?

— Западные белорусы восприняли приход Красной армии в целом положительно. Как историк, я не могу сказать, что это одобрение было повсеместным, так как советскую власть и в самой России изначально принимали далеко не все.

Но абсолютное большинство действительно восприняло приход советской армии как акт воссоединения белорусского народа! При поляках им действительно жилось несладко, в великой Польше для них была уготована роль людей второго сорта.

- В Галичине есть некоторая ностальгия по временам Австро-Венгрии. А есть ли нечто подобное в Западной Белоруссии по временам Второй Речи Посполитой?

— Нет, в Гродно никто не ностальгирует по Польше. В приграничье есть села, где на белорусской стороне практически все жители этнические поляки, однако они чувствуют себя в Беларуси вполне в своей тарелке. При этом некоторый исторический реваншизм присутствует у некоторых имперских-поляков, видящих повсюду тень Пилсудского. При упоминании словосочетания «Крэсы Всходние» (Восточные Кресы) они обычно томно вздыхают — грустят по своим колониям.

В узких кругах с белорусской стороны, в основном историков, в свою очередь грустят о том, что Сталин в свое время оторвал и подарил от белорусского народа-победителя проигравшей Польше исторически белорусский Белосток. Мы продолжаем гадать над тем, чем руководствовался «вождь народов», совершая этот шаг.