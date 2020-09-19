«Пленки Деркача» адресованы преимущественно украинскому политикуму, однако это не последние публикации, так как многие фамилии еще не прозвучали. Об этом политолог Руслан Бизяев сказал в интервью изданию Украина.ру

Новые записи Деркача: «отец нации» Порошенко обворовывал украинцев, чтобы помочь сыну Байдена © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк Андрей Деркач и экс-прокурор Константин Кулик опубликовали очередную порцию записей разговоров пятого президента Украины Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом.

По словам Бизяева, публикация этих пленок — это больше внутренняя повестка Украины, так как речь шла о «так называемой реформе Генпрокуратуры», которая проводилась при Руслане Рябошапке.

«Что касается внешнего фактора, то продолжается тема Burisma, Байдена и коррупции — это была прелюдия, основное касается того, как внешнее управление развалило Генпрокуратуру. То есть это был сигнал внутренним игрокам, что то, что делал Рябошапка и люди, которые были возле него, — неправильно. Еще эта маленькая подача в сторону [президента США Дональда] Трампа», — сказал политолог.

При этом он отметил, что, по его мнению, это не последнее заявление Деркача и «ряд еще очень интересных фамилий не прозвучали».

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.