В среду, 16 сентября, депутат Верховной Рады Андрей Деркач и экс-прокурор Константин Кулик опубликовали очередную порцию записей разговоров пятого президента Украины Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом.
По словам Бизяева, публикация этих пленок — это больше внутренняя повестка Украины, так как речь шла о «так называемой реформе Генпрокуратуры», которая проводилась при Руслане Рябошапке.
«Что касается внешнего фактора, то продолжается тема Burisma, Байдена и коррупции — это была прелюдия, основное касается того, как внешнее управление развалило Генпрокуратуру. То есть это был сигнал внутренним игрокам, что то, что делал Рябошапка и люди, которые были возле него, — неправильно. Еще эта маленькая подача в сторону [президента США Дональда] Трампа», — сказал политолог.
При этом он отметил, что, по его мнению, это не последнее заявление Деркача и «ряд еще очень интересных фамилий не прозвучали».
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.