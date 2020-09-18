Президент США Дональд Трамп сейчас пытается возродить собственное промышленное производство, но его предшественники много лет потворствовали переносу этого производства в страны с дешевой рабочей силой, прежде всего в Китай. Об этом рассказал публицист Анатолий Вассерман в интервью изданию Украина.ру

Анатолий Вассерман: «Отравление» Навального – это операция Трампа против Германии © РИА Новости, Александр Натрускин Дональд Трамп заявил, что поддержал бы остановку «Северного потока — 2» из-за ситуации с Алексеем Навальным. Он отметил, что США защищают Германию от России, а Берлин платит Москве миллиарды долларов за энергоносители.

Поэтому, указал эксперт, возможности Трампа сейчас очень ограничены, и он может только снижать конкурентоспособность импорта, вводя санкции, таможенные пошлины, а также пытаясь ограничить доступ германской промышленности к дешевой энергии.

Германская промышленность высокотехнологична и энергоемка, поэтому если Трампу удастся повысить цену энергии для германской промышленности, ее продукция резко подорожает и окажется неконкурентоспособной.

«Именно этим и объясняются все танцы с бубном вокруг «Северных потоков»», — указал Вассерман.

Но немецкие промышленники тоже это прекрасно понимают, и именно поэтому, несмотря на массированную истерику, первая очередь «Северного потока» уже несколько лет работает, и можно не сомневаться, что будет достроена и заработает вторая очередь, добавил публицист.

Но поскольку в связи с карантинными мерами все мировое производство резко сократилось, в том числе в Германии, это позволяет затянуть борьбу вокруг газопровода и отсрочить его запуск, заключил собеседник издания.

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