История с «отравлением» Алексея Навального является частью плана президента США Дональда Трампа по восстановлению американской промышленности и снижению конкурентоспособности Европы, рассказал публицист Анатолий Вассерман в интервью изданию Украина.ру

Владимир Корнилов: После «дела Навального» Россия и Запад вступают в эпоху новой холодной войны © РИА Новости, Владимир Трефилов - Анатолий Александрович, как вы полагаете, удалось ли организаторам «отравления Навального» достичь своих целей?

— Трудно сказать, борьба еще идет, и довольно активно. Дело в том, что главной мишенью всего этого антироссийского скандала была не Российская Федерация, а Германия и через нее Евросоюз в целом.

Трамп пытается возродить собственное промышленное производство в Соединенных Государствах Америки, но его предшественники много лет потворствовали переносу этого производства в страны с дешевой рабочей силой, прежде всего в Китай. Соответственно, у Трампа сейчас ограничены возможности для возрождения промышленности, и чуть ли не единственное, что он может сделать — снижать конкурентоспособность импорта.

Для этого он вводит санкции против многих стран, для этого он вводит таможенные пошлины, и для этих же целей он пытается ограничить доступ германской промышленности к дешевой энергии. Германская промышленность высокотехнологична и потому энергоемка. Если Трампу удастся повысить цену энергии для германской промышленности, ее продукция резко подорожает и окажется неконкурентоспособной. Именно этим и объясняются все танцы с бубном вокруг «Северных потоков».

Но немецкие промышленники тоже это прекрасно понимают. Именно поэтому, несмотря на массированную истерику, первая очередь «Северного потока» уже несколько лет работает, и можно не сомневаться, что будет достроена и заработает вторая очередь.

Сейчас есть «льготное время», и в связи с карантинными мерами все мировое производство резко сократилось, в том числе в Германии. Еще где-то полгода-год будет хватать существующих производственных мощностей, и это позволяет на какое-то время затянуть борьбу. Скорее всего, Германия сейчас ждет результатов выборов в Соединенных Государствах Америки.

- А как их исход повлияет на ситуацию вокруг газопровода?

— На них, конечно, более вероятна победа Трампа. Напомню, что перед предыдущей его победой все социологические опросы тоже были против него. Но в Германии надеются, что победят глобалисты, сторонники единого рынка, которым все равно, где находятся производства, и давление по «Северному потоку» достигнет того уровня, который был при глобалисте Обаме.

Я бы на их месте не так на это рассчитывал, но должен признать, что и Трамп, скорее всего, после выборов будет давить на немцев не так активно, поскольку ему не надо будет демонстрировать внутри Соединенных Государств Америки свою жесткость.

- СМИ как раз сообщили, будто бы в обмен на разрешение США достроить и эксплуатировать «Северный поток-2» Германия готова инвестировать около €1 млрд в строительство двух терминалов для приема американского СПГ. Можно ли таким образом откупиться от Вашингтона?

— Нельзя. Понятно, что американский СПГ по многим чисто техническим причинам многократно дороже даже СПГ, поставляемого из Российской Федерации, не говоря уже о природном газе. Доставка газа в сжиженном виде в разы дороже перекачки того же количества газа по трубам на то же расстояние. Поэтому закупки СПГ изрядно подымут цену энергии в Европе.

Но, я думаю, что немцы реально не будут закупать этот СПГ в сколько-нибудь серьезных количествах, но они, действительно, таким образом рассчитывают откупиться от Трампа.

- Учитывая все, что вы описали, как бы вы оценили гневную реакцию Меркель, которая в связи с «отравлением Навального» потребовала объяснений у Москвы, с точки зрения дипломатии?

— С точки зрения дипломатии понятно, что всяких гневных высказываний всегда будет очень много. Дипломатия — это искусство торга, когда ты закатываешь, как говорили в лихие 90-е, «предъяву», а потом вокруг этой «предъявы» идет долгий «гнилой базар». Гневные заявления — это тоже элемент торга.

- А насколько адекватной была реакция Москвы с самого начала всех этих обвинений?

— Все эти обвинения — это тоже предмет торга, и наши совершенно разумно требуют предъявить доказательства. Смею заверить, доказательств не будет. Невооруженным глазом видно, что болезнь Навального вызвана никак не отравлением, а уж тем более не отравлением знаменитым «Новичком». Этот яд, судя по западной рекламе, абсолютно смертельный, но, тем не менее, он еще никого не убил.

- Сейчас еще рассматривается версия, что «отравление» было своеобразной «местью» за жесткую позицию России по Белоруссии. Возможно ли это?

— Я думаю, что у Запада еще задолго до его попытки свалить законную и одобряемую народом власть в Белоруссии было множество причин не любить Российскую Федерацию. Я не думаю, что провокацию придумали специально к Белоруссии. Просто подвернулся удобный повод: приступ диабета у известного на Западе деятеля.

- Сейчас прошла информация, что Навальный якобы собирается вернуться в Россию. Как вы бы оценили его политические перспективы, если это случится?

— Никак бы не оценил. Если его действительно в Германии попытались отравить, а не просто подлили какую-то дрянь в уже взятые пробы, то это могли сделать именно потому, что эффективность действий Навального на глазах приближается к нулю. И если он действительно вернется, то, скорее всего, в качестве околополитического деятеля он вскоре будет забыт.