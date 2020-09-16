Россия могла бы участвовать в трансфере власти в Белоруссии, если бы сделала ставку на кого-то из оппонентов действующего президента республики Александра Лукашенко. Об этом член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько сказал в интервью изданию Украина.ру

Александр Лукашок: Единственный выход Лукашенко - назначить нового премьер-министра для трансфера власти © Facebook, Александр Лукашок

«Не надо делать ставку на одного только Лукашенко. Лукашенко — фигура уходящая. Даже если эту каденцию он отсидит на штыках и дубинках, он все равно уйдет… А если это фигура уходящая, то было бы опасно делать на нее серьезную ставку и вкладывать в нее большое количество ресурсов… Лучше уж делать ставку либо на восходящую фигуру, либо выращивать эту фигуру с нуля», — сказал Безпалько.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.

Сейм Литвы в своей резолюции по ситуации в Белоруссии назвал Тихановскую законно избранным лидером страны. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау также заявил, что его страна уже не считает Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. Кроме того, министры ЕС рассматривают возможность введения санкций в отношении высокопоставленных белорусских чиновников.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.