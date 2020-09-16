По его мнению, у России есть возможности для обеспечения трансфера власти в Белоруссии. Например, она могла бы поддерживать одного или даже нескольких кандидатов.
«Не надо делать ставку на одного только Лукашенко. Лукашенко — фигура уходящая. Даже если эту каденцию он отсидит на штыках и дубинках, он все равно уйдет… А если это фигура уходящая, то было бы опасно делать на нее серьезную ставку и вкладывать в нее большое количество ресурсов… Лучше уж делать ставку либо на восходящую фигуру, либо выращивать эту фигуру с нуля», — сказал Безпалько.
На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.
Сейм Литвы в своей резолюции по ситуации в Белоруссии назвал Тихановскую законно избранным лидером страны. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау также заявил, что его страна уже не считает Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. Кроме того, министры ЕС рассматривают возможность введения санкций в отношении высокопоставленных белорусских чиновников.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.