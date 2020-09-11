Ранее власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию страны должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые выборы.
«На самом деле, конституционная реформа у нас зрела давно, но события у соседей, когда технологии Майдана перевернули ту же Украину, Грузию и Армению, вынудили Лукашенко немного подождать с этой реформой. Но она назрела. Даже в правящей элите все понимают, что реформа нужна», — сказал Карназыцкий.
На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.