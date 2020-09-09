В Белоруссии будет сделано все, чтобы провести реформу, ничего принципиально не реформируя. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал белорусский политолог Всеволод Шимов

Всеволод Шимов: Основная проблема белорусского протеста — отсутствие лидеров и стратегии борьбы © vk.com, Всеволод Шимов

«Как говорят, конституционный референдум должен был пройти еще в 2018 году, но тогда белорусские власти напугала революция в Армении. Сегодня успех такого сценария вызывает большие сомнения, но, думаю, власти попытаются провести именно его», — рассказал Всеволод Шимов.

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В интервью российским журналистам 8 сентября допустил, что в республике проведут досрочные выборы президента после конституционной реформы.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту Александру Лукашенко.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело.

Во вторник, 8 сентября, ведущийся из Польши Telegram-канал Nexta_live перепостил призыв к белорусам создавать собственные «отряды самообороны».