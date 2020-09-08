В Белоруссии будет сделано все, чтобы провести реформу, ничего принципиально не реформируя. То есть формально может быть усилен парламент, но доминировать в нем должны будут лояльные Лукашенко силы. Такая реформа могла быть успешной два-три года назад, считает белорусский политолог Всеволод Шимов

- Всеволод, во вторник стало известно, что члена совета белорусской оппозиции Марию Колесникову задержали на границе с Украиной.

По разным данным, она то ли с соратниками пыталась покинуть Белоруссию, то ли, наоборот, порвала паспорт, чтобы ее не смогли насильно вывезти. Как вы оцениваете эту ситуацию? И к каким политическим последствиям она может привезти?

— Колесникову пытаются выдворить за рубеж и тем самым избавиться от ещё одной знаковой фигуры протеста.

Благодаря этим действиям Координационный совет превращается в подобие так называемой Рады БНР в изгнании — потешный орган белорусских эмигрантов, ни на что принципиально не влияющий, но который может быть при желании использован Западом в его игре на белорусском направлении.

- Практически каждую неделю после воскресных митингов в Белоруссии говорят о том, что теперь-то точно протестная активность пойдет на спад, однако эти акции по-прежнему многочисленны. С чем это связано?

— Думаю, дело в том, что у протестов сложился своеобразный ритм. В будние дни город живет в обычном режиме, проходят разве что точечные немногочисленные акции, зато остаются силы на многотысячные митинги выходного дня. Но я бы не стал говорить, что спада активности не происходит.

Митингует в основном Минск, в провинции все уже более или менее улеглось. В Минске публика традиционно более политизированная и оппозиционно настроенная, плюс подоспела "свежая кровь" в виде студентов. Так что на какое-то время протестного заряда еще хватит.

- Как вы оцениваете поведение Лукашенко, публикацию «прослушек» переговоров Берлина и Варшавы?

— Есть ощущение, что публикация "прослушек" была рассчитана исключительно на внутренний рынок — показать белорусам, какой Лукашенко молодец и крепкий орешек. Ну и словить хайп на международной резонансной теме, показать свою значимость в глобальном контексте. В принципе это давний прием белорусской официальной пропаганды. Получилось, конечно, неуклюже.

- На ваш взгляд, действительно ли Лукашенко пойдёт на реформы, как обещал?

— Думаю, будет сделано все, чтобы провести реформу, ничего принципиально не реформируя. То есть формально может быть усилен парламент, но доминировать в нем должны будут лояльные Лукашенко силы. Такая реформа могла быть успешной два-три года назад.

Как говорят, конституционный референдум должен был пройти еще в 2018 году, но тогда белорусские власти напугала революция в Армении. Сегодня успех такого сценария вызывает большие сомнения, но, думаю, власти попытаются провести именно его.

- Допускаете ли вы, что у оппозиции Белоруссии появится свой чёткий лидер? Если да, это будет кто-то из нынешних фигур или новый человек?

— Власти делают все, чтобы такой лидер не появился. Появился Бабарико — угодил в тюрьму. Цепкало и Латушко выдавили из страны. По всей видимости, что-то такое будет и с Колесниковой.

В принципе с точки зрения удержания власти это по-своему грамотная стратегия — не давать появляться сильным фигурам в оппозиции, а если таковые появляются — устранять их тем или иным способом.

Собственно, в этом основная проблема белорусского протеста — отсутствие лидеров и организации и, как следствие, целеполагания и стратегии борьбы.

- Как вы оцениваете политику России в отношении Белоруссии?

— Россия в очередной раз пожинает плоды собственного неумения работать с гражданским обществом даже таких культурно близких стран, как Белоруссия.

Как следствие, в Белоруссии нет дружественных России политических сил, на которые та могла бы опереться, а сознание населения, особенно в столице, уже изрядно отформатировано антироссийской пропагандой.

В результате Москва вынуждена ставить на Лукашенко, потому что больше не на кого, тем самым окончательно сталкивая протест в антироссийское русло.

- Сохраняется ли, на ваш взгляд, опасность радикализации протеста в Белоруссии по украинскому сценарию?

— Такая опасность сохраняется, особенно после появления на улицах "людей в штатском", как это произошло в минувшее воскресенье. Это может подтолкнуть протестующих к насильственным действиям (в телеграм-каналах, координирующих протесты, эта тема уже вбрасывается).

Другой вопрос, что, в отличие от Украины, в Белоруссии нет боевых структур типа УНА-УНСО или "Правого сектора" (организации запрещены в РФ), которые могли бы эффективно возглавить уличное насилие.

Именно поэтому протесты до сих пор носят сугубо мирный, "эльфийский" характер, и перевести их в более агрессивный формат весьма непросто — для этого нет ни людей, ни организаций, ни необходимого опыта.