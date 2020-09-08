Президент США Дональд Трамп может не носить маску, поскольку не несет угрозы для окружающих, сказал глава аппарата Белого дома Марк Мидоус. Его слова приводит РИА Новости 8 сентября

«Президент самый проверяемый (на вирус) человек в Америке. Я, наверное, второй самый проверяемый человек в Америке. Когда вы носите маску, это для защиты окружающих, а не для вашей собственной защиты… Так что я на самом деле не вижу потребности в том, чтобы президент делал это», — сообщил чиновник.

Откровения перебежчика. К Байдену ушёл ближайший соратник Трампа, который «покрывал его грязные дела» © РИА Новости, Михаил Палинчак | Перейти в фотобанк

До того он говорил, что не любит маску, потому что ему не нравится, как он, будучи президентом, в ней выглядит.

На пресс-конференциях и мероприятиях Трамп никогда не появляется в маске.