«Президент самый проверяемый (на вирус) человек в Америке. Я, наверное, второй самый проверяемый человек в Америке. Когда вы носите маску, это для защиты окружающих, а не для вашей собственной защиты… Так что я на самом деле не вижу потребности в том, чтобы президент делал это», — сообщил чиновник.
Напомним, Трамп за все время пандемии появлялся на людях в маске всего один раз. При этом он заявлял, что она постоянно с ним и что он надевает ее, когда находится рядом с другими людьми.
До того он говорил, что не любит маску, потому что ему не нравится, как он, будучи президентом, в ней выглядит.
На пресс-конференциях и мероприятиях Трамп никогда не появляется в маске.