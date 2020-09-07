«Аваков сейчас контролирует улицу, контролирует боевиков. Причем как боевиков, которые сейчас под Кивой в ОПЗЖ, так и радикальных правых боевиков. У него монополия на улицу. Это чрезвычайно опасно для Зеленского, рейтинг которого стремительно падает», — считает эксперт.
По его мнению, местные выборы покажут, что реальный рейтинг Зеленского составляет около 15%, и поэтому глава государства понимает, что в этой ситуации тот, кто руководит улицей, будет владеть страной.
В противном случае депутаты Верховной Рады поймут, что у Зеленского нет политического будущего, начнут искать новых хозяев, чиновники перестанут выполнять команды, и в этой связи должность Авакова, как руководителя полиции, будет ключевой, добавил Царев.
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