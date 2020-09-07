Если президент Украины Владимир Зеленский хочет сохранить власть, он должен снять Арсена Авакова с поста министра внутренних дел. Об этом рассказал экс-депутат Верховной Рады Олег Царев в интервью изданию Украина.ру

Олег Царев: Зеленский понимает, что тот, кто руководит улицей, будет управлять страной © РИА Новости, Нина Зотина

По его мнению, местные выборы покажут, что реальный рейтинг Зеленского составляет около 15%, и поэтому глава государства понимает, что в этой ситуации тот, кто руководит улицей, будет владеть страной.

В противном случае депутаты Верховной Рады поймут, что у Зеленского нет политического будущего, начнут искать новых хозяев, чиновники перестанут выполнять команды, и в этой связи должность Авакова, как руководителя полиции, будет ключевой, добавил Царев.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.