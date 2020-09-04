Отставка Кабинета министров во главе с Денисом Шмыгалем, который ничем себя не проявил, может добавить несколько процентов к рейтингу Владимира Зеленского, считает экс-депутат Верховной Рады Олег Царёв

Олег, сохраняется ли угроза президенту Владимиру Зеленскому со стороны главы МВД Арсена Авакова?

— В интервью вашему изданию я говорил, что у Зеленского стоит задача — снять Авакова с должности руководителя полиции. Аваков сейчас контролирует улицу, контролирует боевиков. Причем как боевиков, которые сейчас под Кивой в ОПЗЖ, так и радикальных правых боевиков. У него монополия на улицу.

Это чрезвычайно опасно для Зеленского, рейтинг которого стремительно падает. Думаю, что местные выборы покажут, что рейтинг Зеленского — около 15%. Зеленский понимает, что в этой ситуации кто будет руководить улицей, тот будет владеть страной.

Потому что при таком низком рейтинге от Зеленского побегут чиновники и депутаты.

Депутаты Верховной Рады будут понимать, что у Зеленского нет политического будущего, начнут искать новых хозяев, чиновники перестанут выполнять команды. И здесь должность Авакова, руководителя полиции, будет ключевой.

- На какие кадровые решения может пойти Зеленский, чтобы уменьшить влияние Авакова?

— Зеленский предлагал Авакову, я об этом говорил вашему изданию, должность вице-премьера, его хотели формально повысить и оторвать от руля. Аваков заявил, что готов идти только на премьера. Это выбило Зеленского из колеи, и Валерий Кондратюк (ныне глава Службы внешней разведки Украины. — Ред) предложил свои услуги: назначьте меня руководителем СБУ, и я принесу голову Авакова.

Самоуправление против самоуправства. Местные выборы как последний шанс Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Венедиктова не готова на конфликт. И мы видим, что нет ни уголовных дел, ни посадок. Рокировка, которую сейчас обсуждают в администрации президента, — это Валерий Кондратюк уходит в СБУ, Баканов с руководителя СБУ уходит на Генеральную прокуратуру, Венедиктовой, чтобы не обидеть, отдают Министерство юстиции, там она будет на своем месте.

Кондратюк говорит, что ведомства СВР и ГУР останутся под ним, и готовит руководителей на эти два ведомства. Думаю, что Бурба (экс-начальник Главного управления разведки Украины. — Ред.) и Петров (экс-руководитель контрразведки СБУ, глава Закарпатской ОГА. — Ред.) будут востребованы.

- Не считаете ли вы, что с такими рокировками власти уже опоздали, ведь скоро местные выборы?

— Сейчас на Украине обсуждается замена премьера и Кабинета министров под местные выборы. Все понимают, что снятие Шмыгаля, который ничем себя не проявил, и министров, которые ничем себя не проявили, может быть, добавит несколько процентов Зеленскому. Решение не принято, но вопросы по рокировкам обсуждаются.

Так что сейчас обсуждать перспективы Кирилла Буданова (новый начальник ГУР. — Ред.) нет смысла, новый геополитический шторм на Украине все расставит по своим местам. Но у меня нет сомнений, что без ЦРУ и посольства США новый руководитель ГУР не будет назначен.