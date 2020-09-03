На Украине сохраняется ситуация, когда активное меньшинство навязывает свою волю большинству. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Павел Рудяков

По его словам, для 70% украинцев, поддержавших Владимира Зеленского на выборах, «единственный выход — голосовать на очередных президентских выборах за очередного клоуна, который будет им что-то обещать».

«Это особенности демократии в том виде, в котором она сейчас существует во всем мире. А в таких квазидемократических странах, как Украина и ряд других, это особенность ситуации, когда якобы за демократическим фасадом скрываются абсолютно тоталитарные и авторитарные модели управления государством», — считает политолог.

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Украина: из «донбасского тупика» есть выход, но он сложный для Зеленского © REUTERS, Gleb Garanich интервью с первым премьер-министром независимой Украины, нынешним первым замглавы украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе Витольдом Фокиным.

В интервью Фокин сообщил о необходимости всеобщей амнистии и предоставления особого статуса Донбассу, что и прописано в Минских соглашениях.

Слова политика вызвали взрыв негодования как в национал-патриотической части украинского общества, так и среди представителей украинской власти. Фокин попал на страницы скандального сайта «Миротворец».