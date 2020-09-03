Единственный выход для Зеленского – становиться руководителем государства, брать контроль над страной, в первую очередь над госаппаратом, и реализовывать свои программные установки и обещания. Такое мнение у директора украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павла Рудякова

На заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольда Фокина посыпались обвинения после слов о предоставлении особого статуса Донбассу и амнистии участникам боевых действий. Сам Фокин попал в базу печально известного сайта «Миротворец».

- Павел Николаевич, как вы полагаете, Фокин озвучил собственную точу зрения или это была попытка прозондировать общественное мнение, согласованная с Офисом президента?

— Это позиция Фокина, и он был убедителен, когда озвучивал ее. Это государственный деятель нашей прошлой эпохи, отвечающий за свои слова — то, от чего последующие поколения уже отвыкали, а нынешнее поколение отвыкло полностью. Но вместе с тем его позиция имеет и функциональное значение для условной команды президента. И союзников президентской команды, которая, хочется верить, еще не отказалась от продвижения вперед по установлению мира в Донбассе и перехода к политическому урегулированию.

- Насколько сильны позиции сторонников мира в политическом раскладе на Украине?

— О их силе нет оснований говорить, они чрезвычайно слабы. Они напуганы, и сам Зеленский напуган. Глава Офиса президента Андрей Ермак обеими руками ухватился было за мирный процесс, но натолкнулся на злополучные «красные линии», которые нарисовали наши патриоты, за которыми, по их мнению, начинается зрада (предательство). Ермак натолкнулся на них и, поджав хвост, ушел в ритуальные вещи, о которых он докладывает президенту как о своих успехах.

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- А о каких «красных линиях» идет речь?

— Они касаются непредоставления особого статуса Донбассу, амнистии участников этих событий, по сути, всего набора комплекса мер Минских соглашений от 12 февраля 2015 года. «Красные линии» перечеркивают возможность выполнения Минских соглашений.

- Хватит ли у Зеленского политической воли, чтобы пересечь их вопреки позиции так называемой партии войны?

— Нет, не хватит, своими силами он не сможет это сделать. Он слаб как президент. Уже полтора года как он возглавляет государство, но имея все возможные рычаги, он ничего не сделал, чтобы поставить под контроль чиновничью шайку и силовой блок. И он боится улицы. Ситуация такова, что если бы кто-то заплатил деньги, то эти уличные бойцы выгнали бы Зеленского с позором из здания Офиса президента в течение часа.

Для него защита от любых силовых действий — это министр внутренних дел Аваков, скрытый представитель «партии войны». Аваков заинтересован в продолжении войны на Донбассе. Во-первых, это огромные левые заработки, во-вторых, индульгенция от того, что было сделано за последние годы.

У Зеленского тупик, ему некуда идти, он только может просить внешней помощи. Но он боится это делать, так как не знает, от кого, как и в какой форме эта помощь могла бы прийти.

- На Украине сложилась ситуация, когда активное меньшинство навязывает свою волю 70% украинцев, которые отдали свои голоса Зеленскому, как президенту мира. Есть ли выход из этого тупика?

— Выхода нет, так как ситуация, когда меньшинство определяет курс страны, никуда не денется. Для этих 70% единственный выход — голосовать на очередных президентских выборах за очередного клоуна, который будет им что-то обещать. Это особенности демократии в том виде, в котором она сейчас существует во всем мире. А в таких квазидемократических странах как Украина и ряд других, — это особенность ситуации, когда якобы за демократическим фасадом скрываются абсолютно тоталитарные и авторитарные модели управления государством.

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У него есть обязательства — его же приводили к власти не только внешние силы, но и внутренние. Поэтому либо он будет двигаться вперед, либо его сметут с еще большим позором, чем смели Ющенко. Но ситуация тупиковая, Украина оказалась уже в яме, заполненной нечистотами, и погружается в нее еще глубже. Только Мюнхгаузен мог вытянуть себя из болота за волосы, но Украина сама себя не вытянет. Ей нужна конструктивная помощь, начиная с конфликта в Донбассе.

- В Донбассе уже больше месяца сохраняется режим прекращения огня. Не в этом ли заслуга Зеленского?

— Это заслуга генералитета, а не столько Зеленского. Зеленский не может держать это под контролем, это выше его возможностей. Режим прекращения огня сохраняется, хотя многие эксперты, и я в том числе, не верили, что будет так мало нарушений. Теоретически уже можно было бы переходить к шагам по политическому урегулированию, но этого нет. Это объясняется тем, что Зеленский не способен выполнять обязательства, которые он взял на себя на саммите 9 декабря в Париже.

- Могут ли европейские игроки — Франция и Германия — принудить Украину соблюдать Минские соглашения?

— Это не соответствует интересам Германии и Франции, но предпринять определенные шаги, которые предусмотрены Минскими соглашениями, они могут. Думаю, это будет сделано даже до конца этого года. У Макрона есть интерес, чтобы до конца года состоялся нормандский саммит, у Меркель есть интерес закончить свою каденцию как миротворец.

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- Какие же шаги могут заставить Украину выполнить Франция и Германия?

— Местные выборы 25 октября в Донбассе уже не состоятся, но есть и формальные вещи. В конце года вновь встанет вопрос о продлении закона об особенностях местного самоуправления — он паллиативный, формальный, но в этот закон можно заложить формулировки, предусмотренные Минскими соглашениями.

Может быть специальный закон о выборах в Донбассе, то есть это будут подготовительные шаги, которые позволят браться за Минские соглашения, когда для этого будет политическая воля в США, Брюсселе, Париже, Берлине. Может быть, Россия активизирует свое давление, чтобы принудить к выполнению Минских соглашений, чего пока нет.