Представители России, ЛНР и ДНР покинули заседание контактной группы по Донбассу, которое проходило в среду, 2 сентября, в формате видеоконференции. Об этом в своем Telegram-канале написал представитель Луганской Народной Республики (ЛНР) в политической подгруппе контактной группы по Донбассу Родион Мирошник

Кравчук переложил на Зеленского ответственность за скандал с Фокиным © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк Леонида Кравчука.

«Кравчук отчаянно настаивал на выступлении кого-то из персонажей, приглашённых Киевом в свою делегацию и называемых "украинские представители ОРДЛО". Слушала стоны "представителя" только (спецпредставитель ОБСЕ) Хайди Грау, ну и остальная украинская делегация. Впрочем, Кравчук может их слушать каждый день и не впутывать сюда Контактную группу», — заявил Мирошник.

Ранее Леонид Кравчук заявил, что не имеет отношения к высказыванию своего заместителя Витольда Фокина по поводу предоставления особого статуса Донбассу.