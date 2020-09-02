По его словам, это произошло после выступления главы украинской делегации Леонида Кравчука.
«Кравчук отчаянно настаивал на выступлении кого-то из персонажей, приглашённых Киевом в свою делегацию и называемых "украинские представители ОРДЛО". Слушала стоны "представителя" только (спецпредставитель ОБСЕ) Хайди Грау, ну и остальная украинская делегация. Впрочем, Кравчук может их слушать каждый день и не впутывать сюда Контактную группу», — заявил Мирошник.
Ранее Леонид Кравчук заявил, что не имеет отношения к высказыванию своего заместителя Витольда Фокина по поводу предоставления особого статуса Донбассу.