«Осенью у нас всегда происходят протесты. Украина — страна демократичная. И у нас протестное движение не является чем-то экстраординарным. У нас протесты по разным поводам происходят регулярно, чуть ли не каждый месяц. Для нас это норма. Поэтому вопрос, что считать горячим или конфликтным. Борьбы за власть с захватом административных зданий не будет. Попытки проводить акции протеста в Киеве по разным поводам происходили и будут происходить, но ожидать, что у нас в связи с местными выборами возникнет кризисная ситуация, мягко говоря, не соответствует действительности. В связи с местными выборами у нас революций никогда не происходило», — сказал Фесенко.
Местные выборы на Украине пройдут 25 октября. Согласно с изменениями в законодательстве в тех населенных пунктах, где меньше 10 тыс. избирателей, выборы глав депутатов местных советов пройдут по пропорциональной системе с условно открытыми списками. В остальных — по мажоритарной системе относительного большинства. Также вводится императивный мандат, согласно которому партия может лишить депутата полномочий, если его деятельность не отвечает интересам политсилы.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.