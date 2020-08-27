Не нужно ожидать, что в связи с местными выборами на Украине возникнет кризисная ситуация. Об этом 26 августа заявил глава Центра прикладных политических исследований (Украина) «Пента» Владимир Фесенко в интервью изданию Украина.ру

Футболист Шовковский идет на местные выборы вместе с Кличко © commons.wikimedia.org, Aleksandr Osipov

Местные выборы на Украине пройдут 25 октября. Согласно с изменениями в законодательстве в тех населенных пунктах, где меньше 10 тыс. избирателей, выборы глав депутатов местных советов пройдут по пропорциональной системе с условно открытыми списками. В остальных — по мажоритарной системе относительного большинства. Также вводится императивный мандат, согласно которому партия может лишить депутата полномочий, если его деятельность не отвечает интересам политсилы.

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