Думать, что экс-президент Украины Петр Порошенко вернется к власти, – большая иллюзия, считает глава Центра прикладных политических исследований (Украина) «Пента» Владимир Фесенко

- Владимир Вячеславович, в День независимости после марша защитников Петр Порошенко заявил, что «зелень падает по осени». А в чем смысл послания экс-президента?

— Это послание — стремление выдать желаемое за действительное.

- То есть вы полагаете, что Зеленский полностью контролирует ситуацию в стране и ему не страшны угрозы его противников?

— В Украине никогда и никто не контролировал власть полностью. Думать, что Порошенко завтра вернется к власти, — это большая иллюзия. Порошенко, как в прошлом году, так и сейчас, поддерживают меньше 20% населения. Вернее, не населения, а тех, кто ходит на выборы. К тому же он имеет один из самых высоких антирейтингов в стране, и у него нет шансов вернуться к власти на выборах.

- А активное меньшинство из праворадикального лагеря? Там Порошенко пользуется поддержкой?

— Не надо путать сторонников Порошенко и праворадикальный лагерь. Часть сторонников праворадикального лагеря поддерживает Порошенко. Кстати, значительная часть сторонников Порошенко нельзя относить к праворадикальному лагерю. Это не одно и то же. Есть их пересечение, есть совместные акции.

Эстетики больше, чем политики, а морали еще меньше. Долгое эхо главного праздника Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Есть участники этой акции, ветераны, которые демонстрируют сегодня единство. Среди участников этой акции немало противников Порошенко. И уже после акции, когда Порошенко пытался показать, что он во главе колонны, это вызвало большой скандал, протесты, критику, опровержение.

Акция, которая состоялась, это не акция праворадикального лагеря. Праворадикалы и сторонники Порошенко — это не одно и то же. Но есть определенное пересечение интересов, связанное с критикой Зеленского.

- Исходит ли угроза для Зеленского от украинских элит, и можно ли говорить, что в стране сформировалась условная «антизеленская» коалиция?

— Элиты бывают разные, их интересы разные. И сейчас у нас должны быть местные выборы, а не парламентские или президентские. Поэтому говорить о том, что сейчас перед Зеленским стоит какая-то страшная опасность, в результате которой он может потерять власть, оснований нет.

Проблемы есть. Есть снижение рейтинга. Это то, что происходило всегда у всех президентов Украины. Пока что рейтинг Зеленского на втором году президентства выше, чем был у кого-либо из его предшественников. Есть риск, связанный с отношениями с местной властью, есть определенное ослабление центральной власти, к сожалению. Но говорить о том, что мы оказались в какой-то критической ситуации, было бы сильным преувеличением.

Киев перед выборами. Безальтернативный Кличко и союз «Слуги народа» с УДАРом © Facebook, Партія УДАР

Поэтому говорить о том, что сложилась «антизеленская» коалиция, явно неадекватная оценка.

- Как вы считаете, местные выборы на Украине пройдут мирно и спокойно или следует ожидать конфликтов и столкновений?

— Осенью у нас всегда происходят протесты. Украина — страна демократичная. И у нас протестное движение не является чем-то экстраординарным. У нас протесты по разным поводам происходят регулярно, чуть ли не каждый месяц. Для нас это норма. Поэтому вопрос, что считать горячим или конфликтным. Борьбы за власть с захватом административных зданий не будет.

Попытки проводить акции протеста в Киеве по разным поводам происходили и будут происходить, но ожидать, что у нас в связи с местными выборами возникнет кризисная ситуация, мягко говоря, не соответствует действительности. В связи с местными выборами у нас революций никогда не происходило.

- Насколько сильны сейчас позиции главы Офиса президента Андрея Ермака на фоне недавнего скандала с якобы «российской ЧВК» в Белоруссии?

— Это не первый скандал, который возник вокруг Андрея Ермака. Его атакуют регулярно, но говорить о том, что он якобы на грани отставки было бы большим преувеличением.

Судя по тому, что он остается на своей должности, он сохраняет доверие президента.