В воскресенье, 23 августа, в Минске прошел очередной антилукашенковский митинг, собравший порядка 150 тысяч человек.
По словам Смирнова, протестующие поняли, что дело затянется надолго, и стали беречь силы. При этом минувшее воскресенье показало, что минчане все еще мобилизованы.
«Насколько я могу судить по своим знакомым, средний человек не митингует целый день. Обычный протестующий находится в эпицентре событий где-то полтора-два часа. Когда гражданский долг исполнен, он идет обедать и дальше по своим делам. То есть, скорее всего 60-70% состава протестующих поменялось за день как-минимум 2-3 раза. Так что государству не стоит недооценивать масштабы так называемой "белорусской карусели"», — сказал журналист.
На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил действующий президент Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву.
После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.