Протесты в Белоруссии не сходят на нет, просто, будучи людьми со своими потребностями, митингующие не могут обеспечивать равноценную активность каждый день. Об этом белорусский журналист Сергей Смирнов сказал в интервью изданию Украина.ру

Правозащитники назвали число задержанных во время акции протеста в Минске © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

По словам Смирнова, протестующие поняли, что дело затянется надолго, и стали беречь силы. При этом минувшее воскресенье показало, что минчане все еще мобилизованы.

«Насколько я могу судить по своим знакомым, средний человек не митингует целый день. Обычный протестующий находится в эпицентре событий где-то полтора-два часа. Когда гражданский долг исполнен, он идет обедать и дальше по своим делам. То есть, скорее всего 60-70% состава протестующих поменялось за день как-минимум 2-3 раза. Так что государству не стоит недооценивать масштабы так называемой "белорусской карусели"», — сказал журналист.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил действующий президент Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву.

После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.