Давно прогнозируемые на осень экономические проблемы — это еще один фактор-«джокер» для Белоруссии, который может значительно подстегнуть протесты, считает белорусский журналист Сергей Смирнов

В воскресенье в Белоруссии прошли новые масштабные акции протеста оппозиции. Что важно, прошли они очень мирно — без насилия и задержаний. Впрочем, силовики были наготове — особенно это было видно в центре Минска.

- Сергей, один из главных выводов — протестующие не стали устанавливать палатки, устраивать «Майдан». О чем это говорит, как вы считаете? Можно ли говорить, что протест сходит на нет?

— О законопослушности белорусских протестующих мы уже говорили. Если их не трогать, она и вправду запредельная. Наверное, лучше всего об этом своей работой сказал художник Ёлкин. Протестующие не стали делать майдан в классическом виде, потому как это Telegram-революция, и так называемые «иностранные кукловоды», видимо, учитывая местную специфику и опыт Площади в Минске в 2006 году, пока не считают нужным привязываться к какому-то определенному месту силы. Палаточный городок быстро разгонят, это создаст гнетущий эффект.

Нет, протест не сходит на нет, так как акции оппозиции действительно многочисленные. Несогласные — не роботы и не могут создавать равноценную активность каждый день, к тому же Александру Лукашенко с помощью политтехнологов и административного ресурса удалось мобилизовать свой достаточно рыхлый и аполитичный электорат.

Протестующие поняли, что дело затянется надолго, и стали беречь силы. Минувшее воскресенье показало, что минчане все еще мобилизованы. Людей на улице было, наверное, больше прежнего. С разных сторон появилось много желающих посчитать примерное количество пришедших. Власти снова включили советский Госагитпром, оторванный от реальности, с цифрами в 20 тысяч, «кукловоды» заявили о 200-250 тысячах собравшихся. В реальности оценить невозможно, так как акция проходила в разных локациях, а трафик на вход и выход был динамичным.

Насколько я могу судить по своим знакомым, средний человек не митингует целый день. Обычный протестующий находится в эпицентре событий где-то полтора-два часа. Когда гражданский долг исполнен, он идет обедать и дальше по своим делам. То есть, скорее всего 60-70% состава протестующих поменялось за день как-минимум 2-3 раза. Так что государству не стоит недооценивать масштабы так называемой «белорусской карусели».

- Есть ли будущее у Координационного совета оппозиции Белоруссии? Поддержит ли его Запад?



— У недовольной нынешней властью граждан отсутствуют внятные авторитетные лидеры, которые могли бы повести за собой людей. То есть сейчас есть критическая масса недовольных людей, но они обезглавлены, так как любого потенциального лидера мнений тащат в изолятор раньше, чем он успеет расправить крылья. Координационный совет здесь не исключение. Его авторитет в обществе пока ничтожен. По факту, толпу объединяет только общая нелюбовь к Александру Лукашенко, и подписка на одни и те же Telegram-каналы.

С одной стороны, понятно, что Александр Лукашенко не хочет создавать прецедент двоевластия, с другой — в случае чего, ему действительно не с кем вести переговоры.

- Обсуждается видео, на котором Лукашенко с оружием прилетал во Дворец Независимости, а также осматривал Минск с вертолёта. На ваш взгляд, как дальше будет вести себя Лукашенко? Возможны ли переговоры, компромиссы с оппозицией и несогласными?

— Да, это видео — оно за гранью добра и зла. С моей точки зрения, это крайне неудачный пиар-ход президентского пула. Понятно, что они хотели показать этим «ненаклоняемость» и железную волю Батьки, информационно перебить митинги оппозиции, но палку явно перегнули. В один момент возникло чувство, что я живу не в центре Европы, а где-то в Венесуэле, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Предчувствие не обмануло, полет на вертолете уже на утро следующего дня значительно ослабил курс национальной валюты, и все понимают, что это только начало, прелюдия к страшным словам на букву "д".

Давно прогнозируемые на осень экономические проблемы — это еще один фактор-«джокер», который может значительно подстегнуть протесты. Одно дело митинговать сытым, и совсем другое — «голодный бунт», который может вывести на улицы даже самых аполитичных граждан.

- Каковы дальнейшие сценарии развития событий в Белоруссии? Какой вы считаете наиболее реальным?

— Вертикаль выстояла. Массовые увольнения чиновников, телевизионщиков и силовиков пока так и не стали мейнстримом. Лукашенко удалось оправиться от нокдауна и перейти в контрнаступление. Дальше будет как в фильме «Рокки». Тактически чемпион пока побеждает, у претендента очень слабая техника и понимание, как дальше быть. Он сам шокирован тем, что чуть не нокаутировал профессионала, что тот тоже человек и ему больно.

Но, с другой стороны, Лукашенко сам подставляется под удар, ошибается на ровном месте. У него или у его бойцов могут сдать нервы, кто-то проявит излишнюю жестокость, и протесты вновь могут перерасти в горячую фазу. В таких кризисных ситуациях нужно действовать крайне деликатно, но у власти из инструментов только дубинка. По закону жанра, если в первом акте показали автомат Калашникова, во втором он должен выстрелить.

Опять же, непонятно, какие умы на самом деле управляют протестом и чего они от него хотят. Возможно, они также не теряют времени зря и в момент передышки от прямых столкновений готовят боевые отряды для затяжной городской герильи.

В общем, вас ждет увлекательный сериал на несколько сезонов. А нам, белорусам, придется как-то во всем этом жить.