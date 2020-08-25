В Литве экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская встретилась с первым заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом. Об этом 25 августа сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента США

Представитель Госдепа и лидер белорусской позиции обсудили, согласно заявлению пресс-службы, как гражданское общество может укрепить демократию и права человека в стране.

Биган со своей стороны заверил Тихановскую в том, что США поддерживает суверенитет и территориальную целостность, а также «право народа выбирать своих лидеров и определять свое будущее».

Решить белорусский вопрос. Крупный чиновник Госдепа летит в Россию, Украину и Литву © AFP, Chung Sung-Jun/POOL Линасом Линкявичюсом, министром обороны Раймундасом Кароблисом. Темой беседы с литовскими министрами стало и противодействие «угрозам со стороны России и Китая».

Стивен Биган 25 и 26 августа посетит Москву, где с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым обсудит политический кризис в Белоруссии, ситуацию на Корейском полуострове и контроль над вооружениями.

В рамках своего турне Биган собирается посетить и Киев.