Адвокат Андрей Гожый узнал во время суда, что его подзащитного - журналиста Василия Муравицкого - обвиняют в критике экс-президента Украины Петра Порошенко, который сейчас сам проходит по ряду дел. Правозащитник рассказал об этом в интервью изданию Украина.ру

Дело Муравицкого. Как издеваются над человеком, «подорвавшим информационную безопасность» Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Мы просто поразились тому, что, оказывается, сейчас, в 2020 году, Муравицкого судят за критику Порошенко!.. Мой вопрос прокурору: послушайте, а случаем, не ваш ли Офис <…> подозрение Порошенко предъявил?.. А судят журналиста за их критику… Я чего-то не могу понять: так прав был Муравицкий, оказывается? Или нет?» — возмутился Гожый.

Муравицкого задержали 1 августа 2017 года прямо в роддоме, куда он пришел, чтобы навестить жену и новорожденного сына. Журналисту вменили посягательство на территориальную целостность Украины, госизмену, разжигание межнациональной ненависти и содействие терроризму в публикациях в СМИ.

Amnesty International и швейцарская «Сеть Солидарности» признали Муравицкого узником совести, а в декабре 2017 года Европарламент отправил письмо украинскому правительству с требованием немедленного освобождения журналиста.

Муравицкий вошел в список из 12 журналистов, который Совету Федерации РФ передал экс-редактор РИА Новости Украина, журналист Кирилл Вышинский, который сам провел долгое время в украинском СИЗО по обвинению в госизмене.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.