Очередное судебное заседание по делу обвиняемого в госизмене житомирского журналиста Василия Муравицкого принесло сенсацию: оказывается, измена заключалась в критике Петра Порошенко и ряда других лиц, а экспертизы проводились с учётом политической обстановки. Об этом рассказал изданию Украина.ру адвокат и правозащитник Андрей Гожый

- Андрей, вчера состоялось очередное судебное заседание по делу Василия Муравицкого. Прозвучало ли что-то новое?

— Очень интересные моменты вскрылись на суде. Это было судебное заседание, где исследовались экспертизы, на которых всё и строилось. Когда Василия Муравицкого только ещё задерживали и арестовывали, в пресс-центре Службы безопасности Укрианы (СБУ) говорили, что есть очень много экспертиз, которые подтверждают враждебные, сепаратистские и госизменные высказывания журналиста. И вот вчера это исследовали, эти так называемые психологические экспертизы. Дело Муравицкого. Как издеваются над человеком, «подорвавшим информационную безопасность» Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Мы просто поразились тому, что, оказывается, сейчас, в 2020-м году, Муравицкого судят за критику (экс-президента Украины — Ред.) Порошенко! Экспертизы говорят, что Муравицкий, показывая две точки зрения, ссылаясь на официальные источники, критиковал и унижал украинскую власть в лице Порошенко, Яценюка, Ляшко и прочих.

Вы представляете: в ХХI столетии, в 20-м году человека судят за критику Порошенко, и не стесняется прокурор это читать! Мой вопрос прокурору: послушайте, а, случаем, не ваша ли Генпрокуратура, точнее, теперь Офис Генерального прокурора, Зеленский всё переименовал в офисы — не этот ли Офис подозрение Порошенко предъявил? Не вы ли предъявили подозрения Пашинскому, Розенблату? А судят журналиста за их критику. Как это вообще можно назвать? Позиция прокуратуры — у них всё с головой в порядке, они вообще адекватные?

Здесь и сейчас они судят Муравицкого, и прокурор областной прокуратуры Левченко поддерживает обвинение — за критику Порошенко! При том, что Генеральный прокурор Венедиктова вручает Порошенко подозрение. Я чего-то не могу понять: так прав был Муравицкий, оказывается? Или нет?

- Действительно, странная ситуация…

— Это ещё не всё. Я, как адвокат, чуть со стула не упал, когда прокурор зачитал следующее: прежде, чем направить дело на экспертизу, следователь выносит постановление о назначении экспертизы. И говорит: прошу провести экспертизу, учитывая социально-политическую ситуацию. Это что за указание такое, учесть социально-политическую ситуацию? Это 1937-й год? Потому что тогда судили согласно политической ситуации и революционной целесообразности. А у нас сейчас — это что за предвзятость, это что за указание? Это не просто выходит за рамки юриспуденции, это бред какой-то.

- Это показывает, что дело политически мотивировано.

— Да они сами об этом говорят. А прокурор встаёт и заявляет: ну, а как было проводить экспертизу, не учитывая политическую ситуацию? Подождите, я говорю, так давайте и сейчас просчитаем политическую ситуацию. Может быть, она изменилась, давайте же каждый день будем менять законы, согласно политической ситуации! Украина: свобода слова есть, но цена ее слишком высока © РИА Новости, Владимир Трефилов

Далее. Экспертизу проводили в поиске ответа на вопрос, кому, условно говоря, повредил мозги Муравицкий? Так оказывается, экспертизу провели по неопределённому кругу лиц. Это как? То есть, эксперт нафантазировал себе какого-то там товарища и решал, записалась ли у этого товарища на подкорке какая-то информация, которую Муравицкий публиковал, или не записалась? При этом Муравицкий употребляет, сказано в экспертизе, сравнения, ссылается на источники, и всё такое прочее. То есть, человеку обычную литературную и журналистскую работу вменяют в преступление. Я в связи с этим задал прокурору вопрос, за который судья мне сделал замечание. Я спросил: так может быть, это и есть те 73% избирателей, которые не проголосовали за Порошенко — может быть, их всех разагитировал Муравицкий, и за это его сейчас судят? Может быть, вы глянете, какой нынче год на дворе?

Но и это ещё не всё. Пришёл ответ из Национальной полиции. Теперь подтверждено документально: понятые, которые были на обыске у Муравицкого, были судимые. И сейчас один из них под судом, а другой освобождён условно-досрочно. Это что же за понятых СБУ заготовила? Как можно говорить об объективности таких понятых? Как им можно быть свидетелями?

Сейчас ждём информацию по третьему человеку, который был понятым на этом обыске. Мы подали запрос, и у нас есть обоснованные подозрения, что это сооснователь «Правого сектора» в Житомире.

- Интересная картина получается…

— Очень интересная. То доносчики пишут доносы на Муравицкого, помощники (депутата — Ред.) Розенблата, то понятые на обыске — судимые, и из «Правого сектора»… Что вообще происходит? И когда происходит, уже при власти Зеленского. Я бы так эту история и назвал бы: в 2020-м году, при Зеленском, журналиста судят за критику Порошенко. И прокурор не стесняется это говорить.

- А для Порошенко Зеленский, как мы помним, — приговор. В кавычках. Как себя чувствует Василий Муравицкий?

— Ему на данный момент избрана мера пресечения самая мягкая из возможных — это личное обязательство являться на суд. Но до этого он 11 месяцев провёл в тюрьме, и потом два года сначала под круглосуточным домашним арестом, потом под ночным домашним арестом.

- И всё это за критику Порошенко?

— Да, так и заявляет прокурор. И это всё фиксируется в суде. За критику Порошенко, Яценюка, Пашинского и почему-то ещё и (Олега — Ред.) Ляшко они туда вписали.

- Когда состоится следующее заседание суда? Для «своих» – свобода слова, для «чужих» – тюрьма. За что стоял Майдан? © РИА Новости, Алексей Фурман | Перейти в фотобанк

— Нескоро, назначили на 1 октября.

- Как знать, возможно, к этому дню политическая ситуация в стране ещё раз изменится?

— Да, очевидно, суд следит за политической ситуацией. Вместе с прокурором.

- Мы хорошо помним эту самую общественно политическую ситуацию в Украине после Майдана. Поэтому то, о чём вы сейчас рассказали, даже не особенно удивляет.

— Да, ситуация известная. Но я так скажу: конечно, много дел и на Украине, и в разных других странах, имеют на самом деле политическую подоплёку. Но ведь это всегда маскируется, либо под общеуголовные дела, либо преподносится как какая-то антигосударственная деятельность. Но — писать чётко в процессуальных документах о том, что экспертизу надо проводить с учётом общественно-политической ситуации? А почему не социально-демографической обстановки, например?

И, к тому же, чётко пишут, что антигосударственная деятельность и манипуляция выявились в унижении украинской власти в лице президента Петра Порошенко, премьера Яценюка, и т.д. Это как? Это просто на голову не налазит.

Это противоречит закону о государственной экспертизе, это преступление. Это вынесение заведомо неправдивого экспертного заключения. И, в принципе, это привлечение к уголовной ответственности заведомо невиновного человека.

- Будет ли всему этому когда-нибудь дана юридическая оценка?

— Да. Но, я думаю, они будут тянуть до последнего с вынесением приговора Муравицкому. Будут туда-сюда кидать, всячески затягивать — как это происходит и в деле Руслана Коцабы. Словом, будут ждать изменения политической обстановки.