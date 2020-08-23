Белоруссия – самая пророссийская страна в мире, несмотря на существующую в ней прослойку людей, выступающих против России, считает директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

По мнению эксперта, прослойка людей, настроенных против России всегда существовала в Белоруссии, но это не является «необратимой катастрофой».

«Все вполне можно вернуть в нормальное конструктивное русло без всяких переговоров с какой-то призрачной оппозицией, а за счет вполне адекватных понятных действий власти. Так что необходимо ждать и верить в здравый смысл наших белорусских партнеров», — отметил Денисов.

Денис Денисов: Попытка госпереворота в Белоруссии – это удар по национальной безопасности России © РИА Новости, Нина Зотина

Полный текст интервью можно прочесть здесь.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу действующий президент Александр Лукашенко.

В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.

При этом президент Лукашенко заявил, что покидать свой пост не собирается, и допустил перевыборы только при условии появления новой Конституции республики.