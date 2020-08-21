На днях Координационный совет отверг обвинения в планах разорвать отношения с Россией. Однако «Реанимационный пакет реформ» оппозиции, положения которого сохранил только кеш Google, содержит такие пассажи, как «агрессивная политика Кремля» и требования вывести с территории Белоруссии российские военные объекты.
- Денис, на ваш взгляд, является ли оппозиционное движение в Белоруссии на самом деле антироссийским по своей сути?
— Для начала нужно поставить вопрос: а знаем ли мы, что такое оппозиционное движение в Белоруссии? Проблема, и очень существенная, в том, что мы даже не представляем, что это за люди, за организации.
Мы можем ссылаться на те очень пространные лозунги, заявления, которые делают некоторые представители этих, условно говоря, оппозиционных сил, не более того. Соответственно, все заявления, которые сейчас находятся в публичной плоскости и касаются внешнеполитических, внутриполитических и экономических ориентаций, — это не больше чем набор лозунгов, за которые никто не несет ответственности и не будет нести.
Сейчас сколько угодно можно говорить, что мы навеки с Россией, а в случае, если переворот удастся, на что мы, конечно, не рассчитываем, то потом скажут: «А кто это говорил?». Эти люди не были облечены никакой властью, полномочиями, об этом забудут и сделают вид, что ничего не произошло.
- На днях лидер оппозиции Светлана Тихановская встретилась с буревестником цветных революций, французским философом Бернаром-Анри Леви. При этом президент Франции Эммануэль Макрон на конференции с Ангелой Меркель заявил, что Франция не хочет повторения украинского сценария в Белоруссии. Как вы считаете, угрожает ли Белоруссии что-то серьезное в связи с этими контактами?
— Все символично и не просто так. Хотя нас пытаются убедить, что никаких технологий нет, что очередная народная инициатива и так далее. На самом деле все прекрасно понимают, что события, которые разворачиваются в Белоруссии, имеют свою логику, своих заказчиков, заинтересованные стороны. И в публичной плоскости мы видим эти проявления, когда наши западные партнеры не стыдясь начинают говорить о том, что считают законно избранного президента нелегитимным.
Так что все эти новости, безусловно, звенья одной цепи. Во-первых, это дестабилизация ситуации в Белоруссии, госпереворот. И не в меньшей, а, наверно, в большей степени — удар по национальной безопасности Российской Федерации. Потому что Белоруссия является составной частью Союзного государства, не побоюсь этого слова, основным геополитическим партнером и союзником России.
Подобного рода манипуляции точно не пройдут без последствий для Российской Федерации.
- Тогда возникает извечный русский вопрос «что делать?». На чьей стороне должна быть Россия? Лукашенко, белорусского государства или следует поддержать выбор белорусского народа, каким бы он ни был?
— Выбор белорусского народа олицетворяет Лукашенко. Напомню, что Российская Федерация признала результаты выборов в Белоруссии. О каком выборе еще может идти речь? Вопрос полностью исчерпан.
- Можно ли говорить, что политическая элита России не сделала должных выводов из причин цветной революции на Украине? Ведь антироссийские настроения сейчас бродят и в Белоруссии.
— А на основании чего можно сделать такой вывод? То, что в Белоруссии существует определенная прослойка людей, которые против России? Но в любой стране, в том числе и в России, найдется прослойка таких людей. Конечно, с ними надо работать и за ними надо внимательно следить, анализировать их действия, но это объективная реальность. Поэтому пока я не считаю, что произошла какая-то необратимая катастрофа.
Все вполне можно вернуть в нормальное конструктивное русло без всяких переговоров с какой-то призрачной оппозицией, а за счет вполне адекватных понятных действий власти. Так что необходимо ждать и верить в здравый смысл наших белорусских партнеров.
- А как же быть с пророссийскими силами и партиями в Белоруссии? Ведь их почти нет.
— А разве Белоруссия сама по себе не пророссийская? Мне кажется, что она более чем пророссийская из всех стран. В мире, наверно, именно Белоруссия является самой пророссийской страной.
- Ваш прогноз: чем завершится нынешний политический кризис в Белоруссии?
— Вывод из случившегося очень простой. Мы очень надеемся на здравомыслие белорусских властей, которые располагают в настоящее время всеми ресурсами, чтобы нормализовать ситуацию в Белоруссии и сделают выводы из ошибок, которые совершили. И мы через несколько недель, месяцев сможем обсуждать вопросы российско-белорусских отношений.
А эти проблемы с потенциальными госпереворотами будем вспоминать как очень нехорошее прошедшее событие.