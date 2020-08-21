События, которые разворачиваются в Белоруссии, имеют свою логику, своих заказчиков, заинтересованные стороны, считает директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов

На днях Координационный совет отверг обвинения в планах разорвать отношения с Россией. Однако «Реанимационный пакет реформ» оппозиции, положения которого сохранил только кеш Google, содержит такие пассажи, как «агрессивная политика Кремля» и требования вывести с территории Белоруссии российские военные объекты.

- Денис, на ваш взгляд, является ли оппозиционное движение в Белоруссии на самом деле антироссийским по своей сути?

— Для начала нужно поставить вопрос: а знаем ли мы, что такое оппозиционное движение в Белоруссии? Проблема, и очень существенная, в том, что мы даже не представляем, что это за люди, за организации.

Тихановская и стервятник. Почему белорусам стоит побеспокоиться © Twitter, BHL

Сейчас сколько угодно можно говорить, что мы навеки с Россией, а в случае, если переворот удастся, на что мы, конечно, не рассчитываем, то потом скажут: «А кто это говорил?». Эти люди не были облечены никакой властью, полномочиями, об этом забудут и сделают вид, что ничего не произошло.

- На днях лидер оппозиции Светлана Тихановская встретилась с буревестником цветных революций, французским философом Бернаром-Анри Леви. При этом президент Франции Эммануэль Макрон на конференции с Ангелой Меркель заявил, что Франция не хочет повторения украинского сценария в Белоруссии. Как вы считаете, угрожает ли Белоруссии что-то серьезное в связи с этими контактами?

— Все символично и не просто так. Хотя нас пытаются убедить, что никаких технологий нет, что очередная народная инициатива и так далее. На самом деле все прекрасно понимают, что события, которые разворачиваются в Белоруссии, имеют свою логику, своих заказчиков, заинтересованные стороны. И в публичной плоскости мы видим эти проявления, когда наши западные партнеры не стыдясь начинают говорить о том, что считают законно избранного президента нелегитимным.

Так что все эти новости, безусловно, звенья одной цепи. Во-первых, это дестабилизация ситуации в Белоруссии, госпереворот. И не в меньшей, а, наверно, в большей степени — удар по национальной безопасности Российской Федерации. Потому что Белоруссия является составной частью Союзного государства, не побоюсь этого слова, основным геополитическим партнером и союзником России.

Подобного рода манипуляции точно не пройдут без последствий для Российской Федерации.

- Тогда возникает извечный русский вопрос «что делать?». На чьей стороне должна быть Россия? Лукашенко, белорусского государства или следует поддержать выбор белорусского народа, каким бы он ни был?

— Выбор белорусского народа олицетворяет Лукашенко. Напомню, что Российская Федерация признала результаты выборов в Белоруссии. О каком выборе еще может идти речь? Вопрос полностью исчерпан.

- Можно ли говорить, что политическая элита России не сделала должных выводов из причин цветной революции на Украине? Ведь антироссийские настроения сейчас бродят и в Белоруссии.

— А на основании чего можно сделать такой вывод? То, что в Белоруссии существует определенная прослойка людей, которые против России? Но в любой стране, в том числе и в России, найдется прослойка таких людей. Конечно, с ними надо работать и за ними надо внимательно следить, анализировать их действия, но это объективная реальность. Поэтому пока я не считаю, что произошла какая-то необратимая катастрофа.

Повторяя опыт Майдана. Устанут ли минчане от протестов © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

- А как же быть с пророссийскими силами и партиями в Белоруссии? Ведь их почти нет.

— А разве Белоруссия сама по себе не пророссийская? Мне кажется, что она более чем пророссийская из всех стран. В мире, наверно, именно Белоруссия является самой пророссийской страной.

- Ваш прогноз: чем завершится нынешний политический кризис в Белоруссии?

— Вывод из случившегося очень простой. Мы очень надеемся на здравомыслие белорусских властей, которые располагают в настоящее время всеми ресурсами, чтобы нормализовать ситуацию в Белоруссии и сделают выводы из ошибок, которые совершили. И мы через несколько недель, месяцев сможем обсуждать вопросы российско-белорусских отношений.

А эти проблемы с потенциальными госпереворотами будем вспоминать как очень нехорошее прошедшее событие.