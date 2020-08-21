Россия упустила время, когда еще могла вести диалог с народом Белоруссии, а теперь любая поддержка может быть воспринята как вмешательство извне. Об этом руководитель Витебского отделения Республиканской партии труда и справедливости Белоруссии Александр Лукашок сказал в интервью изданию Украина.ру

РФ следует вмешиваться в политическую жизнь стран, где живут русские — Кнырик © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Время, когда Россия могла этапно вести диалог с народом Беларуси, упущено… Сейчас любая поддержка, кроме культурной, может быть воспринята белорусами как иностранное вмешательство, что опять дает шансы местной пропаганде настроить людей против России и выполнить роль спасителя "независимости"», — сказал Лукашок.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил действующий президент Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. При разгоне акций правоохранители применяли насилие.

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