Белорусское руководство постоянно преувеличивает ущерб, который может быть нанесен России в случае ухода республики в сторону Запада. Об этом рассказал заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в интервью изданию Украина.ру

Владимир Жарихин: Западу не нужен Лукашенко, ориентированный на Запад, он не сможет сделать Белоруссию русофобской © РИА Новости, Владимир Трефилов Александр Лукашенко провел с Владимиром Путиным несколько телефонных разговоров о ситуации в республике. Позднее в Кремле подтвердили слова Лукашенко, что Москва готова оказать помощь Белоруссии в случае внешней военной агрессии.

Эксперт отметил, что тот же Лукашенко любит выступать с дежурными преувеличениями о том, что якобы только он защищает Россию с Запада.

«Чем он там защищает? Через Белоруссию в Россию можно прилететь за полторы минуты. Якобы через нас Россия имеет окно в Европу. Видимо, Балтийское, Черное море и Архангельск он за «окна» не считает. Мол, только через него мы можем с Европой общаться», — указал Жарихин.

Политолог в связи с этим обратил внимание, что пресловутые российские базы в настоящий момент на территории Белоруссии реального военного значения не имеют и что у них больше символическое значение.

России будет неприятно, если Лукашенко попытается двинуть на Запад близких к России белорусских граждан, но это будет значительно сложнее, чем с Украиной, поскольку там были изначально другие настроения, добавил специалист.

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