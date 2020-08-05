Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил серьезную ошибку, используя антироссийскую тактику в своей предвыборной кампании, считает заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин

Геворг Мирзаян: Лукашенко выиграет выборы, но проиграет легитимацию власти © РИА Новости, Нина Зотина - Владимир Леонидович, сейчас в СМИ муссируется тема о том, что в Белоруссии готовят некий «Майдан». Действительно ли там готовится некая дестабилизация, и кто именно за этим стоит?

— Какой-то Майдан готовится. Но Майдан всегда готовится в тот момент, когда для этого есть определенные предпосылки. Он инициируется, раскручивается, поворачивается в нужную сторону, это все верно. Но все равно нужны предпосылки, как это было в случае киевского Майдана 2014 года. Здесь тоже есть предпосылки, потому что Лукашенко повел себя достаточно неоригинально.

Люди привыкли голосовать за него как за определенного гаранта тесных экономических и политических отношений с Россией. И вдруг Лукашенко решил разыгрывать антироссийскую карту. Многие в недоумении, и получается, что теперь на улицу готовы выйти не только прозападно ориентированные люди.

Теперь на улицу готовы выйти гораздо больше людей, которые хотя и устали от непрерывного Лукашенко и от его странного поведения, но были готовы за него голосовать, чтобы сохранить те отношения с Россией, которые обеспечивали достаточно приличный уровень жизни в стране. А сейчас их усталость от Лукашенко и нелюбовь к нему возросла, и он уже не рассматривается ими как неизбежное приложение к тесным российско-белорусским отношениям.

Поэтому Лукашенко действительно очень серьезно опасается значительно более серьезных и массовых выступлений, чем это было раньше. А когда есть серьезное массовое недовольство, появляются те, кто готов завернуть в свою пользу массовый народный протест. И они могут появиться и в Белоруссии. Так что я думаю, что с подачи Запада такая подготовка идет. Есть сообщения о том, что даже готовятся парамилитарные структуры в соответствующих лагерях. То есть все возможно, и выборы будут непростыми.

- А чем Западу так не угодил Лукашенко? Зачем ему нужно его свергать?

— Он им не угодил так же, как в свое время не угодил вроде бы на все готовый Акаев, потом не угодил на все готовый Шеварднадзе, потом не угодил почти на все готовый Янукович. Запад обычно меняет того лидера, который инициируется движение на Запад, но при этом оставляет старые порядки в стране. Потому что им надо эти порядки резко поменять.

Им нужно сделать страну не просто прозападной, но и резко антироссийской. А со старыми лидерами им это делать сложней. Им проще привести новых, которые выполняют все команды не задумываясь. Мы видим это по истории других стран.

Но при этом те лидеры, которые начинают двигаться по этому пути, почему-то считают себя богом поцелованными. Якобы это другие были такими бестолковыми, а я, мол, и от бабушки уйду, и от дедушки уйду. История не учит. Особенно история не учит давно сидящих на своем месте политических лидеров.

- Почему вообще Лукашенко пошел на конфронтацию с Россией именно сейчас? Дело только в ценах на энергоносители, или есть более глубокие причины?

— Есть глубокие причины. Россия наконец поставила его перед альтернативой. Или мы углубляем Союзное государство, вводим в нем единые экономические законы и элементы политической интеграции, или будем жить как дружественные, но отдельные страны.

Но тогда надо заключать двусторонние соглашения, где совершенно четко прописаны обязанности сторон. Мы, например, предоставляем вам такие-то преференции на своем рынке. А вы? Лукашенко пользуется преференциями на российском рынке, но наших, как он выражается, «олигархов» (на самом деле промышленные и торговые структуры) на свою территорию не пускают.

Появились подробности переговоров Лукашенко и Зеленского о «бойцах ЧВК Вагнера». Зеленский хочет их наказать © РИА Новости, Сергей Гунеев / Стрингер

- Говоря об истории с задержанием россиян вы ранее сказали, что это попытка Лукашенко вступить в полемику с Россией в предвыборных целях. Пока что Москва молчит. Если она и дальше будет молчать, чем, на ваш взгляд, завершится этот инцидент?

— Я думаю, что Москва все же молчать не будет. Работа по непубличным каналам идет активная, и, надеюсь, достаточно жесткая. Расчет Лукашенко был в том, чтобы у Кремля не выдержали нервы, с ним устроили публичный скандал, и в рамках этого публичного скандала он опять бы набрал определенную поддержку среди прозападной части населения у себя в стране и получил бы некий карт-бланш от Запада на оптимальный подсчет голосов. Мол, человек тут с Россией борется, а мы на него пеняем, что он голоса не так посчитал.

- Возможно ли превращение Белоруссии в русофобское государство по украинскому сценарию, и насколько серьезный удар в этом случае будет нанесен России?

— Ущерб России всегда несколько преувеличивается. Лукашенко же любит говорить, что он защищает Россию с запада. (Чем он там защищает? Через Белоруссию в Россию можно прилететь за полторы минуты). Якобы через нас Россия имеет окно в Европу. Видимо, Балтийское, Черное море и Архангельск он за «окно» не считает. Мол, только через него мы можем с Европой общаться.

Все это дежурные преувеличения Лукашенко. Тем более, что эти пресловутые российские базы в настоящий момент на территории Белоруссии реального военного значения не имеют. Это больше символическое значение.

Конечно, будет неприятно, если Лукашенко попытается двинуть на Запад близких к нам людей. Но это будет значительно сложнее, чем с Украиной. Настроения там несколько иные изначально. Поэтому я думаю, что вряд ли у него это получится.

- Вы уже сказали, что Россия меняет свою тактику в отношениях с Белоруссией. Будет ли Россия точно по такому же сценарию пересматривать свою политику на всем постсоветском пространстве?

— В смысле прагматики? Так она уже давно пересматривает эту политику. Россия исходит из того, что все эти подарки по украинской модели приводят лишь к расходованию средств и формированию в этих странах специфической политической и экономической элиты, которая привыкла жить на спекуляции российскими ресурсами, а не на собственном производстве.

Россия увидела, что ни к чему хорошему это не приводит. Я не скажу, что сейчас выработана целостная политика по отношению к постсоветским государствам, но она несомненно пересматривается. Хотя бы по той простой причине, что прежняя политика Москвы потерпела откровенное поражение.