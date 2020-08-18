В воскресенье, 16 августа, в Минске прошел масштабный антилукашенковский митинг, собравший, по разным оценкам, до 200 тысяч человек.
По мнению Мамиева, протесты продолжатся, при этом Лукашенко уже почти проиграл битву за сознание масс.
«Его опорные группы в обществе политически пассивны, это такие обыватели, трудяги и пенсионеры. Проще говоря, он сделал ставку на тех, кто хочет, чтобы все было, как раньше, а его оппоненты сделали ставку на молодежь и тех, кто хочет перемен. Война-то идет за будущее, ее-то он и проигрывает. Он олицетворение настоящего и прошлого, а не будущего», — отметил журналист.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу Лукашенко. Акции продолжаются всю неделю. В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.