Президент Белоруссии Александр Лукашенко олицетворяет прошлое и настоящее, но не будущее, что подтверждает его ядерный электорат. Об этом журналист Алан Мамиев сказал в интервью изданию Украина.ру

Александр Асафов: В Белоруссии пока слышен только голос солидного, но все-таки меньшинства © РИА Новости, Владимир Трефилов

По мнению Мамиева, протесты продолжатся, при этом Лукашенко уже почти проиграл битву за сознание масс.

«Его опорные группы в обществе политически пассивны, это такие обыватели, трудяги и пенсионеры. Проще говоря, он сделал ставку на тех, кто хочет, чтобы все было, как раньше, а его оппоненты сделали ставку на молодежь и тех, кто хочет перемен. Война-то идет за будущее, ее-то он и проигрывает. Он олицетворение настоящего и прошлого, а не будущего», — отметил журналист.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу Лукашенко. Акции продолжаются всю неделю. В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.