Президент Белоруссии сделал ставку на тех, кто хочет, что бы все было как раньше, а его оппоненты сделали ставку на молодёжь и тех, кто хочет перемен, полагает журналист Алан Мамиев

В выходные противники Лукашенко в Белоруссии провели самый масштабный за всю историю страны митинг. В то же время Лукашенко выступил перед своими сторонниками, которых оказалось в разы меньше. Он заявил — а в понедельник подтвердил это заявление, — что новых выборов не будет, а рядом с границами страны якобы лязгают танки НАТО.

При этом Евросоюз готовит санкции против Лукашенко, а Светлана Тихановская намерена объявить себя избранным президентом страны.

- Как вы считаете, продолжатся ли протесты в Белоруссии? И будут ли они оставаться такими же массовыми?

— Протесты, безусловно, продолжатся. Лукашенко начинает проигрывать битву за сознание масс, точнее, практически уже проиграл. Его опорные группы в обществе политически пассивны, это такие обыватели, трудяги и пенсионеры.

Проще говоря, он сделал ставку на тех, кто хочет, что бы все было, как раньше, а его оппоненты сделали ставку на молодёжь, и тех кто хочет перемен.

Война-то идёт за будущее, её-то он и проигрывает. Он олицетворение настоящего и прошлого, а не будущего.

- Как будет действовать Лукашенко? Может, будет пытаться игнорировать протесты? Удастся ли это ему?

— Он будет действовать, как действовал всегда, пытаться жить по-старому, как будто ничего не изменилось. Он, на мой взгляд, в глубине души не понимает, что от него хотят и за что ненавидят.

Лукашенко забыл, что толпа — это женщина, она руководствуется эмоциями, а не разумом. Он просто стал ей немил, толпу, эту иррациональную вещь, её почему-то никто не учитывает. Он перестал быть её любимым мачо и отцом…

- В стране продолжаются забастовки, в понедельник присоединились работники государственного телевидения. Насколько это эффективная и действенная мера протеста? И насколько болезненная для Лукашенко?



— Любые протесты, которые не удаётся сбить, конечно, расшатывают систему, но самое главное, Лукашенко воспринимает это как личную обиду, он не может понять, почему так происходит. И это печально.

- По вашим прогнозам, как поведёт себя Запад — кроме введения санкций? Поддержит ли оппозицию заявлениями, или будет действовать более решительно?



— Запад, в частности Польша, Литва и Украина будут работать на разрушении Белоруссии. Это понятно, каждый захочет откусить свой кусок от "лукашенковского колхоза". НАТО станет еще на шаг ближе к Москве….

- Сейчас проводятся параллели между Минском-2020 и Киевом-2014. Одно из главных внешний отличий — на Украине был раскол между Западом и Востоком. А есть ли этот раскол в Белоруссии? Складывается впечатление, что протестуют больше на западе страны — в Минске, Бресте и Гродно…

— Раскол в Беларуси не так оформлен, как на Украине. В Белоруссии больше идет война между поколениями, молодёжь хочет как в Европе, старшее поколение боится развала страны и экономического кризиса, который обязательно последует следом за политическим.

Молодёжь не думает об этом, она живет мечтами и эмоциями, вот на этом и работают майданные технологии. Грубо говоря, они внушают молодому человеку, что жизнь в его условной Жмеринке или Гродно, может быстро стать такой же, как в Лондоне или Нью Йорке, надо только снести Кучму, Януковича, Шеварнадзе, Саркисяна, Лукашенко… Мечта, майдан всегда продаёт мечту, потом всегда приходит разочарование, но, к сожалению, приходит потом…

Лукашенко, не дает обществу эту мечту. Раз не дают они, дадут другие, но в этой мечте им места уже не найдется.