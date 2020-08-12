По его словам, в Белоруссии политическое поле почти полностью зачищено от оппозиции.
«[Президент Александр] Лукашенко пришел к власти в самые первые годы существования независимой республики, когда не успели как следует оформиться и окрепнуть основные политические силы, чем он умело воспользовался, установив свою диктатуру. Поэтому представляется, что Западу даже при всем желании просто не на кого опереться, и, как обычно, придется ограничиться очередными санкциями», — отметил Медведев.
В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,08% голосов. Это спровоцировало массовые беспорядки. Во время разгона протестующих силовики использовали слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы. Сообщается о задержании около 3000 человек.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.