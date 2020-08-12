Ввиду того, что в Белоруссии по сути отсутствует оппозиция, Западу в очередной раз придется ограничиться санкциями. Об этом российский блогер Дмитрий Медведев сказал в интервью изданию Украина.ру 12 августа

Алексей Дзермант: Белорусская оппозиция должна выдвинуть конструктивные предложения, чтобы ее выслушала власть © Facebook, Алексей Дзермант

«[Президент Александр] Лукашенко пришел к власти в самые первые годы существования независимой республики, когда не успели как следует оформиться и окрепнуть основные политические силы, чем он умело воспользовался, установив свою диктатуру. Поэтому представляется, что Западу даже при всем желании просто не на кого опереться, и, как обычно, придется ограничиться очередными санкциями», — отметил Медведев.

В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,08% голосов. Это спровоцировало массовые беспорядки. Во время разгона протестующих силовики использовали слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы. Сообщается о задержании около 3000 человек.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.