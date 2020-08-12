Лукашенко пришёл к власти в самые первые годы существования независимой республики, когда не успели как следует оформиться и окрепнуть основные политические силы, чем он умело воспользовался, установив свою диктатуру, напоминает российский блогер Дмитрий Медведев

В воскресенье в Белоруссии прошли выборы президента. ЦИК уже фактически объявил победителем Лукашенко с результатом более 80%. Однако оппозиция не согласна с результатами: по вечерам и ночам люди массово выходят на улицу. Силовики жестко зачищают протесты: используют светошумовые гранаты, стреляют резиновыми пулями. В ответ в них уже летят «коктейли Молотова».

- Дмитрий, как вы в целом оцениваете прошедшие выборы? Что можете выделить?



— Выборы были очевидно сфальсифицированы грубейшим образом, причем со всей пролетарской простотой, свойственной нынешнему белорусскому руководству. Традиционно не были зарегистрированы некоторые реально оппозиционные к Лукашенко кандидаты, а те, что были допущены к выборам, подверглись различным способам давления — вплоть до возбуждения на них уголовных дел.

В интернете есть большое количество видео, на которых видны нарушения в процедуре голосования, допуска на участки наблюдателей и даже самих голосующих. Видимо, власти даже не стали утруждать себя тем, чтобы "подрисовать" себе какую-то часть голосов — они просто "нарисовали" те цифры, которые хотели.

- С 11 августа оппозиция объявила забастовку по всей стране. Уличные протесты, судя по всему, продолжатся. Каким вы видите будущее протеста? Может ли быть некий политический компромисс?

— Массовые протесты — это не только стихийный процесс, но зачастую и управляемый, режиссируемый. Вполне возможно, что если не будет каких-либо провокаций, наподобие тех, что мы видели на Майдане в 2014-м, то со временем энергия возмущённых масс может сойти на нет, и ситуация до какой-то степени устаканится. Если же что-то такое произойдет, то столкновения могут вспыхнуть с новой силой.

- Светлана Тихановская обжаловала результаты выборов, а после уехала в Литву. В то же время политики США и Европы призывают Лукашенко прекратить аресты и «готовиться передать власть». Выборы при этом, они, разумеется, называют недемократичными и несвободными. На ваш взгляд, как теперь будет действовать условный Запад? Может ли быть «венесуэльский» или другой существовавший ранее сценарий?

— Основное отличие от того же венесуэльского сценария в том, что в Белоруссии почти полностью зачищено политическое поле от оппозиции.

Лукашенко пришёл к власти в самые первые годы существования независимой республики, когда не успели как следует оформиться и окрепнуть основные политические силы, чем он умело воспользовался, установив свою диктатуру. Поэтому представляется, что Западу даже при всем желании просто не на кого опереться и, как обычно, придется ограничиться очередными санкциями.

- Владимир Путин поздравил Лукашенко с переизбранием. Как вы считаете, какой должна быть или какой будет реакция российского руководства на происходящее в Белоруссии? Особенно после многочисленных антироссийских заявлений и действий Лукашенко.



— Реакция, видимо, будет такой же, как и всегда — сегодня ругаемся, завтра миримся. В том числе это подтверждает поздравление Путиным Лукашенко с победой на выборах. Это люди одного поколения, схожей ментальности и представлений о власти.

Путину всегда будет ближе Лукашенко, чем любой из потенциальных лидеров проевропейской и националистической белорусской оппозиции, поэтому ожидать от него игры против своего оппонента не стоит.

- Какими теперь будут отношения России и Белоруссии?

— Если Александр Григорьевич удержит власть, то оснований для радикальных изменений отношений с Россией в обозримой перспективе я не вижу. Если же его режим каким-то образом падет, то от руководства РФ можно ожидать даже неких радикальных действий.

Опять же, аналогия — украинский Майдан и его последствия.