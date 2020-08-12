Политический обозреватель киевского еженедельника «2000» Дмитрий Галкин считает главным вопросом в политической жизни Белоруссии сегодня, что Москва потребует взамен помощи, которая скоро понадобится Минску. Он сказал об этом в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Жуков: Между Лукашенко и оппозицией компромисса не будет, это цивилизационное противостояние © Facebook, Дима Жуков

«Очевидно, что такую поддержку сможет (и захочет) предоставить только Россия. Поэтому главный вопрос теперь заключается в том, что потребует Москва от Минска в обмен на помощь в борьбе с политической дестабилизацией», — отметил Галкин.

В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,08% голосов. Это спровоцировало массовые беспорядки. Во время разгона протестующих силовики использовали слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы. Сообщается о задержании около 3000 человек.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.