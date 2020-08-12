По мнению обозревателя, главным итогом выборов стала демонстрация высокого уровня протестных настроений в белорусском обществе, что означает, что белорусская власть в ближайшее время столкнется не только с экономическими, но и внутриполитическими проблемами, с которыми она не сможет справиться без внешней поддержки.
«Очевидно, что такую поддержку сможет (и захочет) предоставить только Россия. Поэтому главный вопрос теперь заключается в том, что потребует Москва от Минска в обмен на помощь в борьбе с политической дестабилизацией», — отметил Галкин.
В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,08% голосов. Это спровоцировало массовые беспорядки. Во время разгона протестующих силовики использовали слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы. Сообщается о задержании около 3000 человек.
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